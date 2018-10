Ciudad Juárez.- Los dos hombres detenidos después de uno de los ataques contra ministeriales y quienes fueron golpeados y torturados al parecer por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) División Fuerzas Estatales, hoy se presentaron de forma voluntaria ante un Tribunal de Control para darle seguimiento al proceso penal y pidieron que se atienda su denuncia.



Arturo Rodarte Flores dijo que él fue sacado de su casa la noche del pasado 19 de octubre por agentes estatales que tumbaron la puerta y quienes lo golpearon con los rifles y con una tabla además de robarse cuatro pantallas, cinco celulares y tres perros y de destruir los muebles.



“Me pegaron con una tabla en las piernas, en el pecho, en la espalda. Con las armas en la cabeza, me daban patadones. Traigo un ojo morado y marcas en el cuerpo... iban encapuchados, me sacaron de la casa a golpes. Eran como 20 trocas, los números que recuerdo son 035, 019, 007, 010 y 037”, señaló Rodarte.



Mientras que Manuel Antonio Campoya Villegas denunció que él se encontraba dormido en su casa cuando los ministeriales tumbaron la puerta y se metieron.



“Me encueraron para mojarme y darme toques en las piernas y las pompis, me daban de patadones. Me pusieron una bolsa en la cara y una toalla mojada en la nariz y cuando quería respirar ellos se subían arriba de mi “, dijo Campoya quien presenta un hematoma y costra con sangre seca en la parte posterior de la cabeza que se le formó cuando lo estaban asfixiando y él se desesperaba al no poder respirar y se arrastraba en el estacionamiento del complejo policiaco donde lo tenían en eje vial Juan Gabriel y la calle Sanders.



Los afectados indicaron que el juez ya ordenó que esos hechos sean denunciados, en una audiencia anterior, pero no se le ha notificado si se acató la instrucción. Por lo que se presentarán en la Fiscalia estatal para denunciar, aunque temen por sus visas debido a que los policías estatales los amenazaron de muerte y les “sembraron” droga.



Esta mañana un Tribunal de Control vinculó a proceso a los afectados y les otorgó la suspensión, por delitos contra la salud o las dosis de droga que presuntamente les fue “sembrada”.