Suman 10 los detenidos por ataque de ayer a estatales

Ciudad Juárez— Diez probables sicarios fueron arrestados ayer en diversos operativos realizados por las autoridades, tras la agresión a un grupo de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el aseguramiento de las 10 personas, además de tres fusiles de asalto y dos vehículos, que fueron utilizados para el ataque a los agentes que estaban comiendo en un puesto ubicado en las avenidas Manuel J. Clouthier y Hiedra.Los agentes de los tres niveles de Gobierno desplegaron una búsqueda que permitió localizar a los presuntos agresores, a quienes se les investiga su relación con otros ataques armados contra los agentes de la CES.Se trata de Ramiro Eduardo Z., de 36 años; Fernando M. G., de 23; Federico C. A., de 42; José Alberto M. M., de 26; Javier Isaí G. R., de 18; José R. M, Fernando M. G. alias ‘El Chucky’, Ramiro Eduardo Z. O. ‘El Tortas’, Ricardo Alfonso G. C. alias ‘El Fresa’ e Israel C. H. ‘El Cali’.A ellos se les detuvo cuando escapaban de la escena a bordo de un vehículo Buick Lucerne negro y una pick-up GMC de color gris modelo 2008, de acuerdo con el boletín.La FGE señaló que las armas aseguradas son tres fusiles de asalto, dos de calibre 5.56 por 45 y una de 7.62 por 39 (Cuerno de chivo), asimismo, se aseguraron 91 cartuchos útiles de calibre .223. Fueron 10 los detenidos por ataque de ayer a estatales from El Diario de Juárez on Vimeo