Tecnología: la apuesta para conservar el agua

Ciudad Juárez— Especialistas internacionales en el manejo del agua expusieron ayer la necesidad de aplicar tecnología inteligente para enfrentar los retos que implica el uso del recurso natural en zonas urbanas, así como la participación privada en ese proceso y generar confianza entre los consumidores.Indicaron que es vital contar con la información necesaria para conocer con exactitud los conflictos que generan la distribución del agua, las pérdidas, el consumo ilegal, las fugas invisibles, la recuperación pluvial, la mala gestión, el rendimiento y otros conceptos que definen el desarrollo de las comunidades.El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Óscar Ibáñez Hernández, indicó que analizar lo que se ha hecho en otras partes de México y del mundo con relación al manejo del agua es importante en un estado como Chihuahua, donde se enfrentan diversas problemáticas relacionadas con el tema.El funcionario destacó que herramientas tecnológicas expuestas por los especialistas invitados deben ser utilizadas para mejorar la gestión del recurso natural, y que serán revisadas para determinar la posibilidad de implementarlas aquí.Se deben identificar y resolver los problemas que impiden la medición real del consumo, la ubicación de consumidores ilegales o de quienes pagan menos de lo que realmente gastan, para mejorar la recaudación económica, expusieron.A la par, es necesario trabajar en la gestión de cambio con los operadores de los sistemas, quienes por lo general se resisten a las innovaciones en las formas de trabajo.El profesor de la Universidad Estatal de Colorado e ingeniero civil y del medio ambiente, Neil Grigg, expuso la necesidad de integrar la tecnología inteligente para el manejo del agua.Hizo la observación de que ocurren muchos cambios en el mundo con el uso de esa tecnología, y en muchos lugares del planeta tienen los mismos problemas con relación a la gestión del agua, tales como la falta de recursos financieros y la sobrepoblación.En lugares como Ciudad Juárez, donde prevalece el clima seco, es todavía más importante usar de forma efectiva ese recurso natural.A pesar de que en los procesos del manejo del agua no hay nada nuevo, sí hay evolución con la aplicación de nueva tecnología, sobre todo donde viven ciudadanos muy demandantes que quieren el servicio, pero sin pagar mucho.Describió que el concepto de smart water managment (manejo inteligente del agua), que es el concepto que promueve, implica el uso de aparatos de computación, tecnologías de la información y sistemas de comunicación para manejar diferentes sistemas para el suministro del recurso natural.Enfatizó que hay que cambiar los sistemas de manejo del agua como el uso de los teléfonos inteligentes cambiaron la vida de las personas.Peter Cheung, un ingeniero civil brasileño, desarrolló el tema de la gestión inteligente de las redes de agua, centrado en la problemática de la distribución del producto.Indicó que uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones gestoras del agua es la poca información que tienen sobre sus sistemas, por ejemplo la ubicación y número de fugas, que son datos primordiales para la toma de decisiones.Los datos, continuó, se transforman en información útil, y aunque obtenerlos a través de la aplicación de tecnología tiene un costo alto, por alguna parte se tiene que comenzar.Es importante, dijo, establecer que no se tiene que desplazar a la tecnología actual, pero sí agregar.Incluso enfatizó que la tecnología inteligente no es el futuro, sino el ahora mismo.Utilizar nuevos sistemas trae como resultados una visibilidad operacional que mejora la gestión del suministro del agua y aumenta la efectividad en varios rubros.También incrementa la gestión y el pronóstico de eventos, como la detección rápida de algún comportamiento anómalo en la red y hasta la reducción en el reclamo de clientes.Da la posibilidad de detectar fugas ocultas en las redes de distribución y mejora la disponibilidad de agua, lo que redunda en una imagen pública de utilidad para la institución que maneja el recurso natural.Febrice Lupo, un francés e ingeniero en optimización de sistemas y servicios de agua se centró en el tema de proyectos de reducción de pérdidas de agua potable.Estableció que la macromedición del agua es un factor principal para abatir el fenómeno del producto perdido, del que no llega a facturarse por diferentes motivos.Hizo hincapié en que la pérdida de agua no se da en las megafugas que son fácilmente detectables porque son espectaculares en las calles, sino en las pequeñas que son mucho más numerosas.Habló de la intervención que tuvo la compañía para la que trabaja en Jamaica, donde se realizó un proyecto de infraestructura y control de pérdidas, que llegaban tan alto como un 72 por ciento del producto.En un término de dos años, aplicando diferentes estrategias respaldadas con tecnología, lograron bajar ese índice al 57 por ciento en una red de mil 800 kilómetros.Nicolás Monterde Roca, de origen español y que actualmente se desempeña como gerente de planeación y proyectos de Aguas de Saltillo, dio a conocer cómo se manejó la crisis por la falta del recurso natural en esa ciudad de Coahuila, luego que el yacimiento de Zapaliname bajo considerablemente entre 1980 y el 2001.Con la aplicación de estrategias y tecnología se logró una tendencia al crecimiento de ese cuerpo de agua en los últimos tres años.Dio a conocer que en la actualidad, el 44 por ciento de los hogares de Satillo tienen agua las 24 horas de los siete días de la semana, mientras que el resto puede obtenerla a lo largo de 19 horas.Antes, sin embargo, la disponibilidad era de sólo 13 horas.Adrián Gibert, también oriundo de España, presentó el caso de éxito en Lima, Perú, donde se aplicó el concepto de innovación en la gestión del agua en la línea de pérdidas comerciales.Con la aplicación de tecnología, se logró reducir las pérdidas de agua, tanto en fugas como en los consumos fraudulentos, lo que impactó directamente en el crecimiento de la facturación.Florentino Ayala Vázquez, director de proyectos, operaciones y saneamiento, servicios de agua y drenaje de Monterrey, explicó cómo se logró la eficacia hídrica en la distribución de la red de agua potable a través de la modulación de presiones.Indicó que se logró que los usuarios que están a lo largo de la red de 18 mil kilómetros de longitud, tengan el servicio las 24 horas los siete días a la semana a través de la regulación en la presión del agua, lo que generó también que se recuperara una importante cantidad del recurso natural.Los expositores participaron en el Foro SMART, Water Management, Innovación en la Gestión del Agua que se realizó ayer en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).