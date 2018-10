Acude Corral a funeral de Julián Carrillo, lo reciben con pancartas pidiendo justicia

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado, viajó a Guadalupe y Calvo en donde se entrevistó con familiares y amigos de Julián Carrillo Martínez, asesinado el pasado miércoles. Corral fue recibido con pancartas exigiendo justicia para el activista.







Los servicios funerarios fueron en el poblado de Baborigame, Guadalupe y Calvo. Corral dijo que se logrará la justicia que todos desean, por el cobarde crimen del defensor de las etnias y bosques de Chihuahua.







Javier Corral conversó con su familia, ante quienes comprometió su apoyo, e informó que dispuso la realización de un operativo muy amplio en toda la zona para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.







El gobernador condenó el asesinato de Carrillo Martínez y señaló que en Chihuahua habrá impunidad cero en las agresiones contra derechohumanistas y activistas sociales, considerados como aliados del Gobierno del Estado.







“Estoy con ustedes y actuaremos con toda decisión para que se haga la justicia que me exigen. No están solos, cuentan con el apoyo de su Gobernador del Estado para que se atiendan las necesidades de la familia y para que el crimen no quede impune”, dijo.







Los asistentes al funeral portaban cartulinas en las que exigieron que el haya justicia para Carrillo, ya que “defender sus tierras les ha costado mucha sangre”, según indicaron en una de las pancartas.