Pasa revista director de AEI a personal zona occidente

Cuauhtémoc.- El director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Hugo Mendoza Castellanos realizó este día el pase de revista a todo el personal en la zona occidente, en donde destacó la importancia de tener armamento en óptimas condiciones.



El jefe policial señaló que mantenerse siempre alerta es la instrucción que no deben olvidar los elementos, no solo en el desarrollo de sus actividades sino en la hora de sus alimentos y al retirarse a descansar.



Dijo que la dinámica que se realizó este día en zona occidente, es la revisión de armas cortas, armas largas, vehículos motores y todo el equipo táctico con que cuentan los elementos para el desempeño de su trabajo.



Señaló que se ha insistido siempre que el equipo de trabajo se encuentre siempre en buenas condiciones para su uso y no se tenga ningún problema al momento en que se requiera porque de eso depende el éxito de su misión, pero sobre todo para preservar la vida al repeler una agresión.



En cuanto a los hechos recientes de violencia en la región, señaló que tienen que ver con la afectación en los modos de producción de madera en la zona serrana, sobre todo relacionados con la tala, trasporte y venta clandestina de madera.



Explicó que se tienen identificados a los líderes de los grupos antagónicos que han venido disputando actividades ilícitas por lo que existen carpetas de investigación para buscar la detención de estos sujetos.



Dijo que a la par se ha implementado también un operativo en apoyo a todos aquellos productores de la región que trabajan en el cumplimiento de la ley