Suspende PRI derechos a Duarte, pero el caso penal está en el limbo

Las 19 carpetas de investigación con igual número de órdenes de aprehensión emitidas en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, —18 del fuero común y una federal por delitos electorales— se encuentran pausadas, en el marco de la suspensión de lo derechos políticos del exmandatario que anunció el pasado lunes la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI.A dos años de la administración del titular del Ejecutivo, Javier Corral Jurado, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido cumplimentar ese gran cúmulo de órdenes de aprehensión que pesan sobre Duarte, y de quien se presume, tiene su residencia junto a su familia en los Estados Unidos.Una ficha roja de captura emitida por la Interpol el año pasado, cuya policía internacional no tiene jurisdicción dentro de los EUA, sigue esperando, sin que hasta el momento a su vez haya avanzado el procedimiento de detención solicitado por el Gobierno mexicano con su homólogo estadounidense.La Procuraduría General de República (PGR) solicitó el año pasado a la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, actualizar la notificación de ficha roja de César Duarte, ante la presunta comisión de delitos electorales.La PGR recordó que esa notificación fue emitida el 31 de marzo y se renovó el 7 de julio de 2017 con el delito previsto y sancionado en el Artículo 11, Fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.Se detalló que la hipótesis del ilícito era relativa al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo a un partido político.Por ese mismo ilícito fue sentenciado el 22 de agosto del presente año en Chihuahua a tres años y cuatro meses de cárcel, el exsecretario de Finanzas del CDE del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, quien sin embargo goza de libertad condicional por haber recibido más de 78 millones de pesos en recursos públicos para ese partido y “cuotas” retenidas de manera indebida a cientos de jefes y encargados de departamento en la pasada administración.La Comisión de Justicia Partidaria del PRI lo suspendioDe acuerdo con el expediente CNJP-PS-CDMX-258/2016, abierto por denuncia interpuesta ante dicha Comisión, existen acusaciones sobre hechos públicos que contravienen la normativa interna del PRI.“La Comisión resolvió, por unanimidad, retirar precautoriamente todos los derechos partidarios consagrados en los Documentos Básicos al exmandatario de Chihuahua, una vez que se han cumplido los tiempos y éste no ha comparecido ante la autoridad que lo reclama”, señaló textualmente la sentencia.El PRI difundió que este hecho es parte de su compromiso de combatir la corrupción en un marco de respeto irrestricto a los derechos de sus militantes.Y continúo, “este instituto político impulsa y consolida la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso de reforma y está resuelto a impulsar acciones orientadas a construir un sistema de justicia interna eficiente que, a la vez, ofrezca certidumbre a la actuación de sus dirigentes y militantes”, señaló el partido.Continúan 19 ordenes de aprehensión pendientes de cumplirseLa Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su portavoz, Carlos Huerta reportó este jueves que dentro del marco de la “Operación Justicia por Chihuahua”, han sido solicitadas 18 órdenes de aprehensión en el ambito local y una en lo federal en contra del ballezano, donde los jueces de Control libraron las órdenes de captura, ante el cúmulo de evidencias por desvíos y malversación de fondos, sin embargo, la dependencia se reservó en proporcionar el número de las carpetas de investigación pues se trata de expedientes que aún no derivan en procesos penales en contra del exmandatario.Uno de las acusaciones mas grandes, fue dentro de la causa penal 780/2017 que fue atraída por los tribunales federales como la 24/2018, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos que fueron destinados al CEN del PRI para el financiamiento de campañas políticas a nivel nacional, sin embargo los tribunales federales declararon sobreseimiento de dicha acusación por falta de pruebas.