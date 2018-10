En cuestión de dos años, mataron a cuatro familiares y faltaba Julián...

Un teléfono satelital que a cada tanto pierde la señal en la Sierra era el “apoyo” que Julián Carrillo recibió al ser beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ya habían asesinado a cuatro de sus familiares, entre ellos, su hijo, todos pugnando por la misma causa: la defensa del territorio de las comunidades indígenas y la tala indiscriminada en la Sierra Tarahumara.



Él se convirtió en la quinta víctima, la noche del miércoles que lo asesinaron en el poblado de Las Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo.



Un día antes, la lucha de 20 años de las poblaciones indígenas en Choreachi, demarcación vecina, fructificó con un fallo judicial a su favor para reconocer el derecho a sus tierras y bienes naturales. Para la Alianza Sierra Madre A. C. no fue casual, que a la resolución le siguiera el crimen del activista.



Él ya había recibido amenazas y como lo detalla un informe de Amnistía Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Carrillo Martínez conoció un día antes que sus agresores lo estaban vigilando, por lo que buscó refugio en un cerro cercano. La noche siguiente –del 24 de octubre— fue atacado por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre”.



Por ello, la Alianza Sierra Madre A. C. que acompañó a Julián en el proceso legal para defender las tierras de los habitantes, consideró que la protección que se les brinda a los activistas es deficiente por decir lo menos, solamente un teléfono satelital que no funciona como se espera, por lo que urgió a que tanto la Federación como el Estado se comprometan con la protección de las personas que defienden los derechos de los más vulnerables, quienes además de enfrentar injusticias, son presionados por criminales y otros intereses.



Nada menos, en cuestión de dos años, la familia Carrillo fue el blanco de los criminales: Francisco Chaparro Carrillo, yerno de Julián, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en julio de 2016 y, Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016.



La asociación civil subrayó que todos los activistas que buscan proteger territorios y cuidar su entorno son los más atacados, lo cual en el caso de Chihuahua se agravó en los dos últimos años y ninguno de los responsables ha enfrentado la justicia gracias a la impunidad que prevalece en el sistema penal. “El asesinato de Julián apunta a que está vinculado a la delincuencia organizada”.



El organismo responsabilizó al Gobierno del Estado, y en mayor medida a la Federación, ya que son las dependencias relacionadas con el tema. De hecho, el protocolo de protección que tenía Julián Carrillo hasta el miércoles pasado fue asignado por la Procuraduría General de la República.



“Por supuesto que existe una relación con el caso de Choreachi, ya que si bien no es en la misma región que Coloradas de la Virgen, sienta un precedente que puede influir en los otros asuntos”.



La Alianza Sierra Madre indicó que en Coloradas de la Virgen existe un desplazamiento interno y el asesinato de otras autoridades indígenas, por lo que es fundamental que las investigaciones no se detengan para capturar a los autores materiales y sobretodo intelectuales.



Al respecto, la ONU, que condenó este homicidio, destacó que Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, visitó México y Chihuahua en 2017 y en su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos destacó que, “al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado”.



Asimismo, Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, expresó que “existe una gran expectativa en torno al Plan de Contingencia por parte de las víctimas, la sociedad civil y las mismas autoridades, y es fundamental que se encuentren soluciones para que asesinatos de defensores como el señor Carrillo o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, no vuelvan a repetirse”. Baldenegro López fue asesinado el 15 de enero de 2017 y Ontiveros Ramos, 16 días después; ambos activistas con las mismas causas que Carrillo Martínez y también atacados en el poblado Las Coloradas de la Virgen.