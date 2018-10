Frenan sueño americano

Ciudad Juárez- Cuatro cubanos, un salvadoreño, una familia rusa compuesta por una pareja y dos menores, y una mujer de Finlandia se presentaron ayer por la tarde en el puente Paso del Norte para solicitar asilo ante las autoridades de los Estados Unidos.



El hecho se registró después de que el Gobierno estadounidense endureció las revisiones en los puentes, que ocasionaron largas filas en los cuatro cruces internacionales.



Además de que fuera reforzada la seguridad en los cruces con la instalación de elementos de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) con armas largas en el cruce peatonal y vehicular en Juárez a El Paso y de El Paso a Juárez.



Elementos del CBP instalados a mitad del puente en territorio estadounidense retuvieron a los solicitantes de asilo, sin permitirles llegar hasta las garitas donde presentarían la petición.



“Buscamos el sueño americano como toda persona, poder ayudar a mi familia y salir adelante”, expresó el salvadoreño Alexis, quien dijo que salió de su país, donde impera la violencia y no hay trabajo para las personas.



Dijo que llegó a esta frontera ayer por la mañana después de haber realizado la travesía desde El Salvador.



“Todas las personas quieren tener una vida mejor y ayudar a sus familiares porque no hay trabajo y la violencia está pésima”, expresó.



Mencionó que al llegar a mitad del puente los oficiales estadounidenses les expresaron que no los podía recibir y que esperaran.



Señaló que en El Salvador dejó todo, su familia y su casa y decidió emprender el camino para llegar a esta frontera y pedir asilo político en los Estados Unidos.



“Primeramente Dios espero que me den asilo político”, expresó.



Otro grupo de centroamericanos pernoctó desde dos días anteriores también en el puente internacional Paso del Norte en espera de ser recibido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, ante quienes pediría asilo político.