Los exoneran de secuestro por tortura de oficiales

Ciudad Juárez— Un auto de no vinculación a proceso se emitió a favor de tres hombres acusados de haber cometido los delitos de robo y secuestro exprés, debido a la tortura que al parecer ejercieron agentes ministeriales.Los únicos datos de prueba para acreditar la presunta responsabilidad de Ever Yurem Trejo Caraveo, Édgar Adrián Rosales Estrada y Diego García Barrón eran la declaración de este último detenido y los reconocimientos que él hizo, todo ante el Ministerio Público. Pero quedaron sin efectos, un Tribunal de Control los anuló porque al parecer fueron obtenidos a través de actos de tortura.Al dictar el auto de no vinculación a proceso, la jueza de Control Rocío González Lara ordenó poner en libertad a los tres hombres pero ellos continuarán presos, García Barrón ya fue encontrado culpable de un secuestro y Trejo Caraveo y Rosales Estrada están pendientes de ser sometidos a un juicio oral.Los hechos por los cuales se dictó el auto de libertad sucedieron en la primera semana de marzo del 2016 en las oficinas de una empresa farmacéutica ubicada en el fraccionamiento Cielo Vista cuando varias personas del sexo masculino ingresaron al negocio y a punta de pistola se robaron 38 mil pesos, entre efectivo y teléfonos celulares.Diego García Barrón trabajaba en esa empresa y presuntamente “le puso el jale” a los otros dos hombres.El robo duró unas tres horas, mientras los responsables buscaban dinero abriendo y cerrando cajones en varios de los cubículos de la oficina además de entrar y salir del lugar en varias ocasiones; los empleados permanecieron amarrados de manos y pies y se les impidió moverse.Al parecer al único que no le quitaron el celular y las pertenencias fue a Diego García.El MP recibió una vista para investigar estos hechos hasta el 2017, después de que una de las dueñas del lugar y también empleada fue víctima de un secuestro y tras la detención reconoció las voces de los ahora exonerados como quienes participaron en el robo.El asalto a la compañía sucedió días antes del secuestro de la víctima, el plagio aconteció el 8 de marzo del 2016. Por ese secuestro Diego García Barrón ya fue encontrado culpable y sentenciado.