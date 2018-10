Gastan consejeros electorales $619 mil al mes en asesores

Chihuahua— Los consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral (IEE) gastan 619 mil 148 pesos mensuales en asesores adscritos a funciones específicas de las comisiones del órgano electoral.







Según la respuesta a una solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 110422018, se trata de 20 asesores que trabajan exclusivamente para prestar sus servicios profesionales en apoyo a las labores que realizan los seis consejeros electorales y el consejero presidente.







Julieta Fuentes Chávez es la consejera que más gasta, ya que cuenta con una bolsa mensual de 122 mil 500 pesos dirigida a sólo dos asesores. Esa cifra es mayor al desembolso del consejero presidente, Arturo Meraz González, quien eroga 111 mil 94 pesos en tres asesores particulares.







La asesora mejor pagada trabaja para Fuentes y es Georgina Silva Ávila, quien obtiene un beneficio mensual de 66 mil 250 pesos, 795 mil pesos anuales.







Silva fue elegida en septiembre pasado como una de las doce mujeres que aspiran a convertirse en consejeras del órgano electoral estatal, luego de aprobar el examen de conocimientos para competir por el puesto.







El segundo que obtiene el mayor sueldo es Carlos Mario Ortiz Solis, quien recibe 56 mil 250 pesos mensuales también por parte de Fuentes, quien se retirará del puesto en noviembre junto con Alonso Bassanetti y María Elena Cárdenas. Estos úlitmos gastan 75 mil pesos cada uno por los tres asesores a su cargo.







Uno de los asesores de Bassanetti, Jorge Alberto Tovar Caballero, quien percibe 37 mil 500 pesos mensuales, también es uno de los aspirantes a consejero.







Estos asesores no son funcionarios del IEE, sin embargo su contratación puede ser propuesta por el consejero que la solicite ante la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto.







El pago para estos 20 empleados proviene de una bolsa mensual de cada consejero electoral local aprobada por el IEE bajo un contrato de honorarios asimilables a sueldos y salarios.







Debido a que no forman parte del grupo de funcionarios que laboran dentro del IEE, el puesto no es permanente y se presta a una rotación usual. Sin embargo, de acuerdo con personal del órgano electoral, hay asesores que han permanecido el año prestando sus funciones de apoyo a los consejeros del instituto.







El gasto pone mayor peso a lo ocurrido la semana pasada, cuando los seis consejeros del IEE y su consejero presidente aprobaron otorgarse bonos y autoliquidaciones que alcanzan los 450 mil pesos.







Durante una sesión extraordinaria, los consejeros autorizaron que sus compañeros salientes Alonso Bassanetti, Julieta Fuentes y María Cárdenas reciban una compensación de antigüedad de 15 días de salario por cada uno de los tres años que trabajaron, con motivo del término de sus funciones el próximo noviembre.







El manual de remuneraciones y prestaciones para los servidores públicos del IEE dará un estímulo por 30 días de percepción por única ocasión, debido a las actividades electorales ocurridas este año. Además, existirá un pago de retiro de 90 días de sueldo.







Es decir, Bassanetti, Fuentes y Cárdenas tendrán una remuneración de hasta 450 mil pesos cada uno, un total de un millón 350 mil pesos.







El resto de los consejeros como Saúl Eduardo Rodríguez, Gilberto Sánchez y Claudia Arlett recibirá 100 mil pesos cada uno por el estímulo de 30 días de salario por la época electoral celebrada este año.







El pasado 19 de octubre el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) contra el manual aprobado por los consejeros, el cual supuestamente contraviene disposiciones de la Constitución Mexicana, la de Chihuahua, así como la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público y la Ley Electoral del Estado.







CONSEJEROS Y SUS ASESORES







• Julieta Fuentes Chávez: 122 mil 500 pesos







Georgina Ávila Silva ($66,250)







Carlos Mario Ortiz Solis ($56, 250)







• Arturo Meraz González: 111 mil 094 pesos







Diana Lizeth Esparza Lozano ($30,000)







Angélica María Méndez Monge ($30,000)







María del Carmen Urías Palma ($51, 094)







• Gilberto Sánchez Esparza: 93 mil pesos







Ignacio Alberto Aragón Solís ($40,000)







Marco Humberto Calderón Muñoz ($28,000)







Aracely Fernández Gómez ($25,000)







• Alonso Bassaneti: 75 mil pesos







José Roberto Márquez Reyes ($20,000)







Rosalba Pérez Arenivar ($17,500)







Jorge Alberto Tovar Caballero ($37,500)







• María Elena Cárdenas: 75 mil pesos







Maricruz Tena Licano ($20,000)







Moncerrat Elvira Villarreal Torres ($20,000)







Melissa Zambrano Sotelo ($35,000)







• Claudia Alett Espino: 74 mil 980 pesos







Guadalupe Alicia Aguirre Sánchez ($11,000)







Liliana Alejandra Reyes Hernández ($10,000)







Juan Eduardo Valdez Cordero ($16,680)







Julio César Santacruz Favela ($37,300)







• Saúl Rodríguez Camacho: 67 mil 574 pesos







Brenda Iveth Delgado Levario ($30,343)







Orlando Rascón Sánchez ($37,231)