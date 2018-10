Se 'filtran' migrantes por Juárez

Ciudad Juárez— Decenas de migrantes fueron detectados ayer tratando de ingresar en territorio norteamericano desde Ciudad Juárez, para entregarse a autoridades migratorias.



En un recorrido hecho por El Diario se observó, aproximadamente a las 9 de la mañana, que alrededor de 32 migrantes caminaban a lo largo del “punto” 35 de la malla fronteriza, a la altura de Modesto Park, en El Paso, frente a la Plaza de la Mexicanidad, en el lado mexicano.



De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, este punto ha sido identificado desde hace al menos seis meses como nuevo cruce de internamiento de migrantes, al igual que otros dos: la colonia Felipe Ángeles, al poniente de Juárez, y a través de Ysleta, en las inmediaciones del puente internacional Zaragoza.



“Antes los migrantes cruzaban por el sur de Texas, porque era más fácil. Ahora los traficantes de humanos utilizan cada vez más la ruta de Juárez-El Paso. (...) Es como el flujo de un río que busca su cauce”, dijo Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza.



“La mayoría de las familias se entrega. Es muy raro ver a algunos indocumentados que huyen al ver a la Border Patrol”, dijo. Casi todos los migrantes aseguran que buscan protección ante la violencia que enfrentan en sus países de origen, por lo que solicitan asilo político al entrar a Estados Unidos, tras entregarse a las autoridades federales.



Atestiguan cruce



En Ciudad Juárez, una línea de personas observaba la odisea del grupo que buscaba el “sueño americano” cruzando el río por el “punto” 35 de la valla fronteriza, mientras el agente pedía apoyo.



Cargados con bolsas de plástico, en donde se apreció que guardaban bebidas y alimentos, tuvieron que poner en el piso sus pertenencias para escuchar una charla de 5 minutos, por parte del agente.



Entre el grupo, cinco personas se acercaron para platicar con el agente de la Patrulla Fronteriza, que sólo los escuchaba. A las 10:30 de la mañana, otro grupo de 10 migrantes alcanzó a los primeros compañeros, y fueron cinco mujeres, quienes también se acercaron para conversar con el agente.



A las 11:30 de la mañana todos los migrantes subieron a un camión y aparentemente ningún miembro del grupo fue esposado ni se les pidieron documentos, a pesar de que en dos ocasiones los migrantes dialogaron con el agente.



Pese a que no se pudo constatar por dónde ingresaron los migrantes, en el punto 29, lugar de su detención, se ve un acceso en la malla, por donde ingresan las camionetas de la Patrulla Fronteriza para cuidar el bordo. Luego de casi tres horas de que un camión de la Patrulla Fronteriza detuvo a los 32 migrantes, otras 5 personas, 4 menores de edad y una mujer, caminaban siguiendo el mismo rumbo.



Ocurrió en el punto que la malla fronteriza marca como 35. Durante el trayecto, El Diario trató de comunicarse con el grupo de los últimos migrantes detectados, pero con señas dijeron que no se escuchaba lo que se les preguntaba, por lo que decidieron regresarse unos metros y esconderse atrás de un camión que se encontraba 500 metros antes de la Plaza de la Mexicanidad.



Bajo caudal



En el recorrido también se pudo constatar que a la altura del bulevar Juan Pablo II y bulevar Independencia el nivel del agua era muy bajo. Por debajo del puente internacional Zaragoza, en la orilla del Río Bravo, se detectaron huellas orientadas hacia el vecino país, en donde también el nivel del agua se encuentra muy bajo.



Cabe mencionar que los migrantes usaban ropa limpia, sin huellas de lodo o agua o indicios de que cruzaron el Bravo. Durante el recorrido se pudo verificar que dos patrullas resguardaban el río.



También se observó que tres camionetas de reciente modelo circulaban por el lado estadounidense a una gran velocidad.



En el tiempo que El Diario estuvo en el bordo, tampoco se visualizó el helicóptero que de manera frecuente se ve cuando rondan migrantes. En total, fueron 37 migrantes intentando cruzar hacia Estados Unidos, en un lapso de 4 horas.



Caravana aún no llega



Los detenidos en las últimas semanas atraviesan el territorio mexicano por su cuenta, auxiliados por traficantes de humanos, pero no forman parte de la caravana de miles de migrantes que avanza –a pie– lentamente con destino a la frontera.



“Nosotros los procesamos y posteriormente los enviamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para que decida si los detiene o los deja en libertad mientras se desarrolla su proceso.



Somos como la Policía Preventiva en México”, dijo el vocero de la Patrulla Fronteriza.



El Sector El Paso de la Border Patrol cuenta con diez estaciones de procesamiento bajo su jurisdicción, pero a veces no se dan abasto en las zonas con mayor flujo de indocumentados.



“Una persona que fue detenida en Ysleta puede ser procesada en Nuevo México”, indicó Cordero.



Detenciones al alza



Así como por El Paso se ha disparado el número de detenciones en los últimos años, también ha cambiado el origen nacional de los arrestados, dijo el vocero.



En la actualidad casi todos de los detenidos provienen de países de Centroamérica, aunque también de otras nacionalidades. Entre octubre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, en el Sector El Paso la Patrulla Fronteriza había detenido a 28 mil personas, de las cuales 17 mil son de Centroamérica.



“Hace quince años, el 95 por ciento de los detenidos eran mexicanos; del restante cinco por ciento, 3.5 era de Centroamérica y el resto de otras nacionalidades. Ahora el 90 por ciento son centroamericanos, siete por ciento mexicanos y los demás de otros países”, dijo Cordero.