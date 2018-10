Aclara Protección Civil: dice su titular que la menor no ha fallecido

Ciudad Juárez.- Reportes de última hora confirman que la menor que se creía muerta por el accidente de esta tarde entre un camión de pasajeros y una locomotora se encuentra respirando artificialmente en terapia intensiva, dijo Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil municipal.



Comentó que la información está fluyendo de forma preliminar y es por esa razón que se había considerado el deceso, pero afortunadamente no es así, aseguró.



La menor, aun no identificada oficialmente, se encuentra en terapia intensiva muy grave con respiración artificial, según el reporte de los médicos del nosocomio dado en último momento al funcionario.



Ella es la única persona en estado grave porque recibió gran parte del impacto cuando el autobús de la línea Juárez-Oasis Kilometro 30 quiso ganarle el paso al ferrocarril en el cruce de Eje Vial y Santos Dumont.



Las autoridades también confirmaron la fuga del conductor del transporte público, quien no fue localizado a pesar de operativos para ubicarlo.