Chihuahuense podría gobernar estado de Texas Mark

Chihuahua.- Nacido en Casas Grandes, Chihuahua, en 1959, con estudios académicos en San Luis Potosí, Mark Tippets es actualmente candidato a la gubernatura del estado de Texas, Estados Unidos, quien busca una reunión con el gobernador Javier Corral para hablar acerca de las necesidades fronterizas, en la recta final de la contienda electoral, cuya votación será el próximo 06 de noviembre.



Ha sido regidor y repudia abiertamente la política migratoria del presidente norteamericano Donald Trump, sobre todo la construcción del muro fronterizo. Ante ello envió un video a principios de octubre para reunirse con Corral, sin embargo no ha recibido respuesta.



“Me gustaría tener la oportunidad de reunirme a principios de octubre en lugar, hora y fecha que más le ajuste, para tener el gusto de conocerlo y dialogar sobre qué necesitamos los texanos y chihuahuenses para tener una frontera más próspera, segura y dinámica”, precisa en el video.



Tippets tiene una licenciatura en Derecho y maestría en Administración, ambas hechas en San Luis Potosí, y en 2017 fue regidor para la Ciudad de Lago vista en Texas. Hoy es candidato a la gubernatura de ese estado postulado por el partido Libertario, el tercero en popularidad en el país vecino después de los tradicionales Demócrata y Republicano.



La lucha por la gubernatura parece difícil, al tomar en cuenta que se enfrenta a Greg Abbot, candidato republicano y quien busca la reelección como mandatario texano; y por otro lado se encuentra Lupe Valdéz por el partido Demócrata, hija de inmigrantes mexicanos y declarada abiertamente homosexual.



Las encuestas publicadas al momento, colocan al nacido en Chihuahua en un tercer lugar con un porcentaje muy por debajo de sus contrincantes, sin embargo ha tenido alza en las cifras por sus propuestas como la legalización de la mariguana, su rechazo al muro de Trump, sostener un mercado libre y sobre todo dar libertad a la migración.



Representó al mismo partido Libertario en las elecciones del 2010 para Juez del Condado de Travis, está casado y tiene 6 hijos.



“Quiero ayudar a romper el duopolio bipartidista que continúa dando poder a políticos que hacen promesas y luego no hacen nada por Texas cuando son elegidos”, es parte de la presentación de sí mismo en su portal de internet.



Es bilingüe y es asesor jurídico y comercial internacional para empresas y particulares con propiedades y negocios en México y Latinoamérica. Durante los 30 años recientes, estableció varias empresas, entre ellas una planta hidroeléctrica en Belice, y un despacho jurídico en Monterrey, Nuevo León.



“Hacer enemigos de nuestros vecinos al sur, y construir muros entre nosotros, es contraproducente, insultante y ridículo. Creo que uno de los candidatos debe oponerse al comportamiento vergonzoso de Donald Trump y sus absurdos ataques contra los inmigrantes y la construcción de muros, pero siempre afirmando principios de Libertad individual”, recalca.



En su plataforma electoral indica que las más de mil 200 millas del Río Grande, que forma la frontera natural de Texas con México, “es un tesoro de belleza natural que no debe arruinarse con un muro”.



“Mi resistencia al muro no debe interpretarse como una indiferencia hacia la inmigración. Aunque apoyo el flujo de personas, comercio, capital e ideas, apoyo firmemente nuestro derecho soberano a determinar los puntos de entrada a nuestros países y el control sobre la entrada a extranjeros que representan una amenaza real a la seguridad, la salud o la propiedad”, considera.



Mientras que en el tema de la legalización de la mariguana, Tippets precisa que encarcelar a las personas por la producción, posesión y uso de esa droga ha resultado en una desviación de recursos policiacos en crímenes sin víctimas, y una explosión de la población en las prisiones.