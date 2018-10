El riesgo de 'ser niña' en Chihuahua

Camila, Alondra, Erika, Lizeth Berenice o Karla Janeth son nombres comunes que podrían identificar a cualquier niña en México, sin embargo pertenecen a niñas chihuahuenses que confirman la estadística oficial que indica que en este Estado, por cada 3 menores de edad que sufren algún tipo de violencia, 2 son mujeres. Es decir, el 67 por ciento de las víctimas son niñas.



Camila desapareció el pasado miércoles 24 de octubre y fue localizada muerta el sábado. Fue violentada sexualmente y asesinada. Tenía 7 años.



Erika perdió la vida y presuntamente fue atacada sexualmente en un predio de Jiménez en mayo de 2018. Tenía 2 años de edad. Alondra de 9 años desapareció el 19 de septiembre de 2017 sin que al momento haya rastro de ella. En enero de 2015, Karla Janeth fue localizada sin vida luego de haber estado desaparecida, cursaba el primer año de secundaria. Lizeth Berenice fue violentada y asesinada el 14 de febrero de 2014.



Todas ellas son solo un ejemplo de las casi dos mil menores de entre 0 y 18 años que durante 2007 y 2018 han sido violentadas física, psicológica o sexualmente según información del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes –SIPINNA- donde destaca el hecho que las mujeres sufren violencia dos veces más que los hombres.



En el Estado de Chihuahua hay, según datos del INEGI, 432 mil 420 niñas de 0 a 12 años siendo las que viven en la región serrana las que están más expuestas a la pobreza, sin acceso a la salud, educación, maternidad temprana y falta de oportunidades en general. La violencia, sin embargo, se presenta de la misma forma en las zonas rurales que en las urbanas.



En Chihuahua capital, durante el primer semestre de 2018, 128 niñas fueron víctimas –registradas- de violencia sin que esto signifique la totalidad de las afectadas. En 2017 fueron 405 afectadas con la violencia psicológica como primera causa sumando un 51 por ciento de los casos.



Ciudad Juárez es la entidad que presenta un mayor número de casos –reportados- de violencia sexual (27) en lo que va del año así como de violencia física (71). Otros municipios más pequeños como Camargo, Guachochi y Bocoyna, presentan también casos de violencia sexual contra menores que en suma conforman el 13 por ciento del total.



El “matrimonio” infantil está prohibido en Chihuahua, sin embargo eso no implica que las menores de edad no se conviertan en madres, tomando en cuenta –entre otros factores- que 4 de cada 10 delitos sexuales que se cometen son contra este grupo poblacional. Los municipios con un mayor porcentaje de nacimientos en mujeres menores de 18 años de edad se encuentran en la región serrana y al Este de la entidad en Manuel Benavides.



La situación de las niñas en Chihuahua no es pues la más óptima ya que no solo se enfrentan a la violencia sino también a la pobreza, inasistencia a la escuela, maternidad temprana y problemáticas de salud derivadas de ella.