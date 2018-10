Tensión a tope: cierra EU puente

Ciudad Juárez— La tensión migratoria creció ayer en la frontera Juárez-El Paso debido a que Estados Unidos, en un ejercicio de “preparación operacional” por la caravana migrante, bloqueó por más de 10 minutos el puente Paso del Norte-Santa Fe a personas y vehículos, colocando barreras viales y agentes equipados con armas largas.La situación duró poco más de diez minutos, y provocó que se acumulara una multitud de peatones y que se estancaran los vehículos que se dirigían a El Paso.Al ver que no podían regresar o continuar su marcha, preguntaban a los oficiales qué estaba pasando y éstos respondían: “no sabemos, sólo nos dieron la orden”.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó que es un operativo de preparación para la posible llegada de la caravana migrante, y que podrían seguir haciéndose en los próximos días.Algunos de los migrantes procedentes de Cuba que desde hace días se encuentran durmiendo en la joroba del puente a la espera de que Estados Unidos les brinde la oportunidad de asilo político, preguntaron a la gente si la situación ocurrida era normal. La respuesta era sólo una: “no”.CBP informó a través de un comunicado compartido por su vocero Roger Maier, que está constantemente monitoreando la situación de la caravana de migrantes que se dirige a la frontera norteamericana desde América Central por lo que evalúa continuamente sus propias capacidades.La información oficial refiere: “Continuaremos haciendo los preparativos necesarios. Éstos incluyen la participación en ejercicios de preparación operacional y la movilización de recursos según sea necesario (…) Tengan en cuenta lo siguiente: garantizaremos la seguridad en la frontera; no permitiremos que un grupo grande ingrese a los Estados Unidos de manera ilegal”.Mientras sujetaban con fuerza sus armas largas, alrededor de las 13:30 horas, oficiales de CBP se apostaron a la mitad del referido cruce internacional. El bullicio que regularmente existe en dicho punto pausó. Entre las personas que se vieron varadas forzosamente había adultos mayores e incluso madres de familia que temieron por la integridad de sus niños.No hubo presencia de la Policía Federal ni del Ejército Mexicano en el lugar. La gente prácticamente estuvo a su suerte mientras la espera terminó.Los oficiales norteamericanos –que se comunicaban con sus mandos a través de radios– recibieron la indicación de reabrir el acceso unos 10 minutos más tarde. La circulación comenzó pero el nerviosismo siguió. Uno de los agentes comenzó a gritar “¡Saquen todos sus documentos! ¡Con documentos en la mano todos!”. Su orden fue acatada sin ninguna oposición.Las personas comenzaron a fluir, algunas de manera muy veloz, lo cual irritó a los custodios. Uno de ellos de complexión robusta, barba y lentes –con tono respetuoso pero autoritario– refirió: “¡No me pase, por favor!”. Su rostro expresaba estrés y presión.Momentos después de que se permitió el ingreso peatonal, las barreras de color naranja que los oficiales colocaron para detener a los vehículos fueron removidas. Al igual que los peatones, algunos guiadores cruzaban de manera rápida, lo cual provocó que los oficiales estadounidenses comenzarán a mover sus manos indicando a los conductores que bajaran la velocidad de sus automóviles.Hasta ayer la caravana migrante, luego de pasar por Chiapas, se dirigía a Tapanatepec, Oaxaca. Su viaje casi se vio entorpecido por un bloqueo compuesto por cientos de policías antimotines en ciudad Arriaga. Sin embargo, la barricada fue suspendida después que representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogaron que un tramo rural de carretera sin sombra, baños ni agua no era un sitio adecuado para que los migrantes permanecieran.“Debo aclarar que los puentes nunca fueron cerrados. Se trató de un operativo de seguridad que se realiza de manera rutinaria en los puentes para garantizar la seguridad”, dijo por su parte Rubén Jáuregui, vocero del CBP en El Paso.Cuestionado sobre si los operativos tienen que ver con la eventual llegada de la caravana de migrantes centroamericanos a la frontera, dijo que “todas las agencias de emergencia realizan operativos para garantizar la seguridad”, afirmó Jáuregui.Kevin McAleenan, comisionado de la CBP, insistió en conferencia de prensa a los medios: “No vamos a permitir que un gran grupo de personas ingrese de manera ilegal a los Estados Unidos”.McAleenan agregó que agentes de la Patrulla Fronteriza, y personal militar, están listos para ser desplegados rápidamente a lo largo de las cerca de 2 mil millas que conforman la frontera con México, para asegurar que la caravana “no forcé su ingreso a los Estados Unidos”, tal y como lo hizo de Guatemala a México.Los preparativos siguen su curso en los puentes internacionales, por ello el CBP se mantiene en alerta por la eventual llegada de la caravana que se calcula está formada por más de 7 mil personas.“Adicionalmente, estaremos reforzando a nuestro personal, de forma anticipada ara enfrentar cualquier consistencia, con el apoyo entre agencias asociadas”, agregó la dependencia federal en un comunicado.“Independientemente de las contingencias operativas a las que nos enfrentemos, tenga en cuenta lo siguiente: garantizaremos la seguridad en la frontera; no permitiremos que un grupo grande ingrese a los Estados Unidos de manera ilegal; actuaremos de acuerdo con los más altos principios de aplicación de la ley; y trataremos a los inmigrantes potenciales en forma humana y profesional en todo momento”, subrayó CBP.En víspera de la llegada de miles de personas a la frontera, y ante los operativos de preparación, la dependencia gubernamental recalcó.“La máxima prioridad de CBP es la seguridad y protección del los estadounidenses, el público que viaja, el personal de CBP y las comunidades en las que prestamos servicios”. (Con información de Roberto Carrillo)