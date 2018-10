Emite FGE recomendaciones por fraudes por temporada de aguinaldos

Chihuahua,Chih.- La Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Evidencia Digital e Informática Forense emiten recomendaciones ante intentos de phising o fraude electrónico por la próxima temporada de aguinaldos, por lo que es preciso tener buenas prácticas ante el uso de las tecnologías, en especial, fortalecer la ciberseguridad e impulsar el cuidado de los datos personales.



Es muy posible que durante este lapso lleguen correos o mensajes por chat, donde se argumente “ha sido ganador de un premio, un cargo no reconocido en su tarjeta, depositar dinero a cambio de una promoción mayor”, entre otros contenidos, afirman analistas de dicha unidad de FGE.



Una característica en particular es que los cargos no reconocidos por clonación de tarjetas bancarias o mal uso de datos personales es que los trabajadores de las instituciones financieras no llaman a los usuarios, sino por el contrario.



Se recomienda en dado caso, acudir al banco más cercano y cerciorarse de estas transacciones o promociones. Otra cuestión en común con estos engaños es que cuando el mensaje llega por correo electrónico, los textos tienen faltas de ortografía a pesar de que el diseño en logotipos o imagen es muy similar al original.



Por lo que personal de la Fiscalía General del Estado recomienda a los internautas que cuando intenten acceder a páginas o enlaces adjuntos a los correos electrónicos se revise con detenimiento el certificado de seguridad en la navegación, mismo que es un candado de color verde en la parte superior izquierda de la barra de internet.



Estas modalidades no se descartan en el uso de redes sociales ya que actualmente se relacionan mucho las actividades en línea en convergencia con dichas plataformas.



“Entre las sugerencias más destacables está el evitar depositar o realizar alguna transacción sin antes verificar la veracidad de las promociones, a fin de minimizar el riesgo de ser víctima de un delito en internet y ser afectados en nuestra economía”, afirmaron integrantes de la FGE.