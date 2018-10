En Juárez, Policía Municipal sí tendrá operativo por halloween

Ciudad Juárez— Para salvaguardar a las familias que tradicionalmente salen a pedir dulces en la llamada ‘noche de brujas’ 400 policías municipales fueron comisionados en las diferentes colonias, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



Los agentes tienen la consigna de detener a quienes generen desorden o actos vandálicos durante la celebración de esta tradición, se dio a conocer.



La tarea es proteger a los padres de familia y a sus hijos disfrazados para que tomen las calles en busca de dulces como cada año y que se tenga un saldo blanco al concluir estas actividades, dijo Ricardo Realivazquez, secretario de la dependencia municipal.



La SSPM hace las siguientes recomendaciones a efecto de mantener la seguridad ciudadana:



• No deje salir a los menores solos, siempre deben ir acompañados de un adulto.



• Evitar transitar por avenidas oscuras o con poca afluencia de personas.



• A los disfraces de color oscuro ponerles franjas reflejantes para que brillen con la luz de los vehículos.



• Cruzar las calles por los lugares correctos para evitar accidentes.



• Evitar usar mascaras de látex, es mejor utilizar pinturas ya que estas no le quitan visibilidad.



• No viajar con las máscaras de personajes puestas en el interior de automóviles.



• Verificar todos los dulces recolectados y los que no tengan envoltura o se vea removida, desecharlos.



• Enseñe a los menores como utilizar correctamente los números de emergencia.



• Elegir un punto de encuentro en caso de que se separen integrantes de la familia.



• No utilizar fuegos pirotécnicos.



• En caso de cualquier incidente o situación sospechosa comuníquela de inmediato al número de emergencia 911