Aumenta 14.3% robo de autos en el estado

Chihuahua.- Un total de tres mil 620 automotores fueron robados en el estado de Chihuahua, durante el periodo de enero a septiembre de este año, un 14.3 por ciento más respecto de los tres mil 167 hurtos reportados en ese periodo del año pasado, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En tanto, el presidente de la Asociación Mexicana de Aseguradoras y Fianzas A.C, Luis Carlos Orona, lamentó que mientras el robo de autos y los mismos percances viales va en aumento, ni el 30 por ciento de los propietarios de automotores tienen aseguradas sus unidades contra robo y daños a terceros.



Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que del total de autos robados, tres mil 264 fueron sin violencia y 356 más con violencia de enero a septiembre de 2018.



En ese mismo periodo del año pasado, tres mil 798 autos se robaron sin violencia y 562 con lujo de violencia, de acuerdo a la fuente federal.



Luis Carlos Orona, presidente de Amasfac-Chihuahua, cuestionó que aunque se dice que se aprecia mucho los bienes inmuebles, la verdad es que los propietarios mayoritariamente no los protegen con seguros.



Señaló que ni el 30 por ciento de los propietarios tienen asegurados sus automotores y las autoridades no hacen valer la obligatoriedad que se tiene por ley.



Indicó que como no es requisito mostrar el seguro para hacer algún trámite vial, como el pago de la Revalidación, por ejemplo, la gente cae en omisión de asegurar su unidad en daños a terceros o cobertura amplia.



Los precios de los automotores y de las refacciones mismas son cada vez más caras, y cuando alguien tiene un percance vial y no cuenta con seguro, su situación económica familiar se ver muy mermada para responder por la reparación.



Recordó que con un seguro de daños a terceros, por lo menos el propietario se evitar pagar grandes cantidades en caso de chocar contra otra unidad, y más si es último modelo.



En el caso de los seguros con cobertura amplia, el propietario esta cubierto y recibe cierta cantidad de dinero, si la unidad ya no es recuperada.



Finalmente indicó que un conductor que su automóvil no tenga seguro, puede ser multado por falta del mismo, si le es requerido en un punto de revisión o participa en un percance vial.