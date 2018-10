Festival del globo en Juárez cambia de sede

Ciudad Juárez- Con una sede 10 veces más grande que la original, el Festival Internacional del Globo celebrará su primera edición el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el histórico ex Hipodrómo-Galgódromo de la ciudad.



Luego de tener una gran respuesta de los fronterizos ante el evento en redes sociales, el comité organizador, conformado por 17 personas de la empresa Yuca Expoeventos, tomó la decisión de trasladar el festival de los terrenos de El Punto a los que se ubican sobre la avenida Vicente Guerrero.



El director del comité y de Yuca Expoeventos, Roberto Ornelas, comentó a El Diario de Juárez –vía telefónica- que ya se contaba con la autorización del Municipio para realizar este espectáculo público, así como con los permisos necesarios para los vuelos de los globos aerostáticos en El Punto, que tiene una extensión de cerca de cuatro hectáreas.



“Ya habíamos llevado los permisos para El Punto. Ahora estamos solicitando los nuevos permisos, no los piden para esta nueva sede”, explicó.



Mencionó que tanto para la empresa como para las instituciones públicas es primordial la seguridad, por lo que inclusive contaron con la asesoría de los directivos del Festival Internacional del Globo de Houston, Texas, Estados Unidos; y del Festival Internacional de León, Guanajuato.



“Debido a la gran aceptación que estamos teniendo en la página de internet, nos dimos cuenta de que El Punto iba a ser insuficiente para la gente que pensamos recibir”, dijo.



Explicó que habrá 20 globos, además de distintas actividades, tales como: competencias de baile country, motocross, rodeo, conciertos y expositores, además de juegos mecánicos.



En lo que respecta a las dos decenas de aeronaves, Ornelas esclareció que los despegues se realizarán desde el evento y los aterrizajes serán, luego de un viaje de 20 a 40 minutos, aproximadamente, en donde el piloto considere que el terreno esta en buenas condiciones para bajar, ya que los globos se ‘dejan llevar’ por las corrientes de aire.



Al terminar el viaje, una camioneta del evento recogerá a los pasajeros y los llevará de vuelta al ex Hipodrómo-Galgódromo.



Agregó que los tres vuelos diarios se rifarán entre los asistentes por medio de los patrocinadores, y que los participantes tienen que cumplir con ciertas características, como estatura y edad.



Cada día el evento iniciará desde las seis de la mañana y continuará hasta después de las siete de la tarde, que es cuando se presentará un espectáculo de luces y música con los globos aerostáticos.



“Nosotros nos dedicamos a hacer eventos. Somos una empresa que tiene más de 25 años en el ramo de espectáculos. El más reciente fue el de la ‘Carne asada más grande del mundo’ en la Plaza de la Mexicanidad –el año pasado-“, concluyó.



Festival Internacional del Globo Juárez



Ex Hipódromo-Galgódromo (avenida Vicente Guerrero)



Viernes 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 2 de diciembre



Desde las 6:00 a.m.



Boletos a la venta en las oficinas de Don Boletón, tiendas Sounds y a través de www.ticketmaster.com



Costo: 150 pesos en preventa y 180 en taquilla