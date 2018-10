Gana artesano de Guadalupe y Calvo Premio Estatal de Artesanía

Chihuahua.- Patricio Escárcega Corral, representante del municipio de Guadalupe y Calvo, obtuvo el "Premio a la Excelencia" en la 13 edición del Concurso Estatal de Artesanía Chihuahuense con su obra: cinto con pita de maguey triple hilo, obra que le tomó aproximadamente tres meses

En la premiación realizada en Palacio de Gobierno del Estado, la directora de Fomento y Desarrollo Artesanal, Isela Martínez Díaz, señaló que para la institución es motivo de orgullo y satisfacción celebrar el concurso número 13 porque es el preámbulo del final de año, un año muy intenso de trabajo desarrollado.

Destacó la creación del padrón de artesanos, que es una herramienta indispensable para dirigir los apoyos gestionados ante el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.

La funcionaria exhortó a la comunidad artesanal a registrarse a este padrón para lograr gestionar los apoyos necesarios que se requieran y aumentar la calidad de sus productos.

En su participación, el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta Fitzmaurice, mencionó que es a través de FODARCH donde se refleja el impacto y vínculo que se crea entre la dependencia y la ciudadanía, ya que se trabaja de manera directa con la gente.

"Quiero decirles a todos los artesanos que ustedes son lo primero que presumimos del estado de Chihuahua; la artesanía que tenemos y su gran talento, es lo que la gente se lleva cada vez que nos visita. Muchas felicidades, gracias por hacernos sentir orgullosos, por hacer que no se nos olvide de dónde venimos, nuestras raíces y quiénes somos", puntualizó.

A su vez, el ganador del Premio a la Excelencia, el artesano Patricio Escárcega Corral, dijo que es importante seguir trabajando arduamente para dejar un legado en la entidad, "lo que hacemos es muy difícil y el arte no tiene precio", aseveró.

En este concurso participaron aproximadamente 150 artesanos provenientes de Santa Bárbara, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Parral, Camargo, Matamoros, Chihuahua, Casas Grandes y Aldama, principalmente, quienes expusieron 270 piezas.

El evento estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y Fomento al Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua.

El objetivo es incentivar a los artesanos a seguir la elaboración de la emblemática artesanía chihuahuense.

Se contó con varias categorías, en las cuales los artesanos pudieron plasmar su talento a través de técnicas y materiales tradicionales, así como nuevas propuestas de diseños.

Las categorías fueron: a) madera (muebles, accesorios, tallas, etc.), b) metalistería: fundido y /o forjado, c) cartonería y papelería (papel orgánico, reciclado, periódico), d) orfebrería y joyería de oro y plata, e) talabartería y f) pintura popular (acuarela, carbón, pastel) y repujado (aluminio, estaño, latón, etc).

Además, g) materiales diversos y otros (vidrio, cantería y lapidaria, escultura, alfarería, fibras, instrumentos musicales tradicionales y/o de ornato, vidrio, juguetes, etc.), h) filigrana (adorno hecho con hilos de oro o plata que entrelazados, forman un dibujo parecido a un encaje), i) nuevas propuestas (artesanía contemporánea, así como fusión de elementos artesanales diversos), j) artesanos juveniles con un rango de edad de 12 a 17 años, (madera, textil, cerámica, fibras, barros, materiales reciclables, etc.), también forman parte de estas.

El jurado fue integrado por especialistas en arte popular y artesanía, siendo designados por las instituciones que convocan al certamen.

Dentro de la ceremonia estuvo presente Erik de la Rosa, quien ganó el tercer lugar en la categoría de "diversos" con su obra en barro "El juego del Palillo", pieza que representa un juego tradicional Rarámuri. "Para mí siempre es muy importante destacar nuestros orígenes y nuestra cultura", expuso.

Erik comentó que para la elaboración de esta pieza invirtió aproximadamente 10 horas diarias durante cinco días, además reiteró el respeto hacia sus colegas pues dijo que todos poseen talento.

Rosa Flores, ganadora en la categoría de "talabartería" con un bolso tejido doble español de piel, también figuró en el encuentro y resaltó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de concursos para reconocer el trabajo y el talento de los chihuahuenses.

En el presidium estuvieron además la directora de Turismo, Nathalie Desplas; la presidenta del jurado calificador, Mónica Sofía Iturbide Robles y el artesano Patricio Escárcega Corral.