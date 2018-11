Padres de familia extreman precauciones por Halloween

Ciudad Juárez.- Familias de juarenses se preparan para celebrar la fiesta de brujas en sus hogares, y sólo saldrán a las calles aledañas de donde residen para pedir dulces debido a que prefieren proteger a sus hijos de la inseguridad que hay en esta frontera.



“Siempre ha habido desconfianza, y más ahora por la gente que está viniendo de otro lado, y lo tomamos más como precaución de los niños”, expresó Juan Manuel Morales.



Morales es padre de dos hijos de 12 y 13 años, y vive en la colonia Hidalgo, para la celebración del día de brujas, sus hijos se ponen un disfraz y salen acompañados de él o de la madre para reunir golosinas.



“Ahorita sí se me hace inseguras (las calles) para pedir dulces, a hora más que antes porque no podemos saber qué pueda pasar en la calle y nos pueda pasar algo”, comentó el padre de familia.



Como parte de las precauciones que toma para resguardar la seguridad de sus hijos, antes de que sus coman los dulces revisa que las envolturas no estén abiertas, agregó Morales.



Paola López tiene dos hijos de 8 y 3 años, para ella no es seguro sacar a sus hijos a las calles para obtener golosinas, porque tiene desconfianza debido a la inseguridad.



López dijo que se le hace que es más confiable estar en un centro comercial porque hay más seguridad.



Agregó que existen más actividades recreativas en donde sus hijos pueden divertirse de manera sana y más segura que en la calle.



“Uno no conoce a la gente de afuera, no vaya traer algo el dulce, o les pongan algo a los dulces nada más por maldad”, agregó Paola López.



Añadió que pese a que celebra está fecha, nunca se ha ido a las calles porque siente que sí hay inseguridad en la ciudad.



Tomasa Villa vive por el sector de Waterfil, y es la encargada de cuidar a sus cinco nietos, dos de ellos se disfrazaron para celebrar el día de brujas.



Para la abuela de los niños es mejor que se queden en la casa porque así estarán más protegidos.



“Yo ya no tengo confianza con tanta cosa que está pasando, aunque sea con la comida que les hago y los buñuelitos algo comen, y si no pueden salir les compró dulces y también reparto a los que andan por ahí, comentó Villa.



Antes celebrábamos, ahora no, por la inseguridad, tengo miedo a todo, si salgo por que se pueden meter a mi casa o porque nos pueda pasar algo en la calle, dijo Villa.



Para celebrar esta fecha Cinthia Quiroz se prepara con anticipación, a sus hijas les pinta el rostro y les pone un disfraz, ya para las cinco de la tarde salen a la cuadra solamente con sus vecinos.



Como parte de la precaución que toma para cuidar a su familia pide dulces en las colonias aledañas al Chamizal.



“No ando sola con ellas, ando con más padres de familia haciendo comunidad, así es más seguro salir”, comentó Quiroz.