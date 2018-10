Pide Segob a Corral no politizar con ley

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, pidió que no se "politice con la ley", al responder a las críticas del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre la suspensión ordenada por el Ministro Eduardo Medina de cualquier investigación de la Fiscalía estatal contra el Presidente Peña Nieto y su Gabinete.



En entrevista con medios, el funcionario advirtió -a pregunta expresa- que la "politización" de ese tipo de temas lleva a la impunidad y al aislamiento.



"Mi posición, y es la posición del Gobierno de México, es que no se politice con la ley. La politización de este tipo de temas de justicia llevan precisamente a la impunidad y llevan al aislamiento, como le está sucediendo al Gobernador de Chihuahua en este momento", afirmó.



REFORMA publicó este miércoles que el Gobernador Corral aseguró que, además de interponer un recurso de reclamación por la improcedencia de la suspensión, la Consejería Jurídica de Chihuahua presentará una queja por lo que consideró es una violación a la secrecía de las investigaciones.



El Mandatario estatal señaló que en la figura del Ministro Medina Mora se ha advertido una cercanía con el Presidente de la República desde hace mucho tiempo, y pidió a la Corte no dejarse presionar.



"Ha sido congruente el Gobierno de México de solicitarle respeto (al Gobernador), el mismo respeto que se le otorga diariamente, que se le apoya en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación.



"En materia de solicitudes que ha hecho para que personas, residentes del Estado de Chihuahua puedan ser llevadas ante la justicia, y en esa dirección se ha trabajado", abundó Navarrete Prida tras encabezar un evento en la sede de la dependencia.



El Secretario además defendió la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo federal, al subrayar que dentro de nuestro marco constitucional caben todos los recursos y todas las figuras jurídicas que hagan tener una sana convivencia republicana.



"Las controversias constitucionales lo que buscan es definir hasta donde un poder o un nivel de gobierno que está generando o metiéndose en la competencia de otro poder o nivel de gobierno, y se tiene que calificar al competencia legal", apuntó.