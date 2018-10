Sabe EPN que podemos ir a MP federal: Corral

Ciudad de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto busca conocer si está involucrado en las investigaciones del caso Chihuahua, porque sabe que la Fiscalía General del Estado (FGE) puede dar vista al Ministerio Público federal, señaló el Gobernador Javier Corral.







El Mandatario indicó que el "amparo buscador", como calificó al instrumento solicitado por Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pretende fundamentalmente conocer el alcance de las investigaciones.







"Para saber si nosotros tenemos información sobre la participación de funcionarios federales en el tema del Fortafin, que es este desvío multimillonario que hicieron para conducir recursos al PRI", comentó Corral a REFORMA.







"Y no porque ellos consideren o crean que nosotros vamos a emprender acción penal persecutoria en contra de funcionarios federales porque saben perfectamente que eso nos está impedido, por sí mismos, emprender una acción penal persecutoria", precisó.







"Lo que quieren conocer es si realmente los tenemos involucrados en las investigaciones, si tenemos a Peña Nieto mencionado en algunas investigaciones, señalado, porque obviamente saben que aunque no podemos perseguir directamente el delito cometido por ellos, saben que podemos dar vista al Ministerio Público federal, eso es la verdad de todo esto".







La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender de manera indefinida cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en su contra y su Gabinete por el presunto desvío de 250 millones de pesos al PRI.







"Eso es lo que está en la intencionalidad de este recurso, es una medida de protección personal que Peña Nieto se está dispensando en el tramo final de su Gobierno, aprovechando recursos públicos, instrumentos jurídicos constitucionales que le son dados al Presidente de la República no a la persona".







Con estas acciones, aseveró el Mandatario chihuahuense, el Presidente está desviando tiempo y recursos de la Consejería Jurídica de la Federación.



"De hecho incurre en un nuevo peculado. Está desviando recursos públicos a su protección personal".







Corral indicó que el plazo que se les ha otorgado para entregar las copias entrará en un receso, toda vez que la Consejería Jurídica de Chihuahua impugnará a través de dos recursos, uno de reclamación y otro de queja.







"La queja hay que saberla distinguir en este caso, no es una queja desde el punto de vista disciplinario en la conducta del Ministro, es una queja procesal", precisó Corral.







Y es que Corral calificó de vergonzoso y escandaloso que el Ministro Eduardo Medina Mora, presidente de la Segunda Sala , emitiera el acuerdo de suspensión contra el combate a la corrupción y que ordene entregar las investigaciones que se realicen.







"En primer lugar hay un intento de violación a un principio fundamental de la integración de las averiguaciones que es la secrecía", mencionó.







"¿Desde cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Ministro pide que se le manden copia de todas las investigaciones? ¿Con qué derecho?".







El panista consideró que esta situación es verdaderamente insólita e inédita.