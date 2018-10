Trastoca crisis de migrantes en cruces fronterizos

Ciudad Juárez- La situación que prevalece en los puentes internacionales, donde migrantes se apostaron en espera de ser admitidos a Estados Unidos para solicitar asilo y los simulacros que realizan autoridades de ese país con cierre del tráfico binacional incluido, obligó a ciudadanos que cruzan la frontera a diario a cambiar sus hábitos y tomar previsiones.Desde ayer, Casandra y sus compañeras de middle school o secundaria decidieron llegar al puente Zaragoza media hora antes de lo que habitualmente lo hacían, ante los rumores de que el tráfico fronterizo se bloquearía nuevamente por la mañana.“Anduvieron diciendo eso y por eso nos vinimos más temprano, para alcanzar a pasar”, dijo.Temen que operativos se intensifiquenLa adolescente y su familia residen en Juárez. Ella y sus hermanos menores nacieron en El Paso, por eso ella estudia allá, pero con la situación que se vive ya están haciendo arreglos para, en caso que se cierre la frontera, quedarse con algunos familiares que residen en la ciudad texana.En Facebook, en la página de la Línea Exprés Ciudad Juárez, del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, se dio a conocer que la autoridad estadounidense emitió un aviso de cierres aleatorios de puentes internacionales sin previo aviso.“Actualmente se concentran en el puente Paso del Norte, sin embargo puede ocurrir en cualquier puente, les pedimos su colaboración y paciencia, estén pendientes de más información”, anunció.Diana y Rocío, compañeras de Casandra, dijeron ayer que se sienten preocupadas por la situación ya que están acostumbradas a “ir y venir” a Juárez y El Paso, pero que nunca tuvieron problemas como ahora.Por lo general ellas utilizan el puente de Zaragoza, a donde llegaban a las 6:30 de la mañana para realizar la travesía fronteriza, pero desde ayer llegaron media hora antes y así lo harán hasta que el conflicto se resuelva.Rocío mencionó que sus padres están muy preocupados por lo que pudiera ocurrir, sobre todo porque de cerrarse la frontera tendría problemas tanto si ella se queda en El Paso o en Ciudad Juárez.Diana contó que ya desde antes la tardanza para cruzar cada día es larga, al menos una hora y en ocasiones más todavía, pero desde el lunes la revisión de documentos es más minuciosa y les hacen más preguntas que antes.Los cuestionamientos se centran en el hecho de por qué viven en Juárez y no en El Paso, si sus padres son ciudadanos o residentes de Estados Unidos o por qué ellas nacieron allá.Piden reubicar a migrantesRaúl Valdés, un peatón que utiliza diariamente el puente Paso del Norte para llegar a su trabajo, asegura que con la llegada del grupo de centroamericanos que se apostó en la joroba del cruce internacional en busca de asilo político en Estados Unidos ha tenido que cambiar su rutina.Afirma que ahora tiene que levantarse más temprano porque tiene que hacer doble fila ya que hay agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a medio puente solicitando documentos.“Antes llegabas hasta abajo (las garitas) sin ningún problema, pero desde que se supo que los migrantes venían los ‘migras’ se pusieron a medio puente a revisar pasaportes y es una lata porque pierdes tiempo ahí”, declaró.Alejandro Escárcega, otro usuario, comentó que sería una mejor opción si se reubicara a los migrantes ya que su presencia en el puente ha afectado los tiempos de espera para cruzar la frontera.“Con eso de que los de CBP están cerrando el puente a cada rato se pierde mucho tiempo y las revisiones se han vuelto más lentas porque están checando todo porque no quieren que (los migrantes) se vayan a cruzar”, enfatizó.El estudiante del Colegio de la Comunidad EPCC, comentó que le da miedo que el rumor que ha surgido en redes sociales de que se podrían cerrar los puentes se vuelva realidad.“Sería mejor que se vayan a un albergue y ahí esperen hasta que el Gobierno (de Estados Unidos) les de una respuesta con lo del asilo, no me gustaría que las cosas se salieran de control como en México y terminaran cerrando los puentes porque eso va a afectar mi escuela”, dijo.Otras personas consideran que es inseguro e insalubre que los migrantes estén pernoctando en el puente.“La autoridad mexicana debería hacerse valer porque es peligroso para uno que estén ahí. Además tiene todo lleno de basura, deberían por lo menos juntarla”, expresó un mujer que sólo se identificó como Sandra.A pesar de estar quejas, la Policía Federal de México anunció que ningún migrante que llegue al puente a solicitar asilo será desalojado o detenido ni por ellos, el Ejército o personal del Instituto Nacional de Migración.Esto como un acto humanitario hacia los migrantes y agregaron que están obligados a brindarles ayuda en caso de necesitar atención médica. (Martín Orquiz / Karla Valdez / El Diario)