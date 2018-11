No existe ruptura con Presidencia Municipal de Cuauhtémoc: César Jauregui

Chihuahua.- El Secretario general de Gobierno del Estado, César Jauregui, declaró que no existe una ruptura con la Presidencia Minicipal de Cuauhtémoc, por lo menos de parte de la instancia estatal. Luego de los comentarios hechos por el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, quien relacionó a agentes estatales con la muerte de un agente municipal, el funcionario estatal señaló que esas expresiones son más de un candidato en campaña que a los de un alcalde en funciones.







Agregó que la intervención de las fuerzas estatales en Cuauhtémoc no son una medida que se pueda suspender de manera unilateral debido a que existe un acuerdo con la Alcaldía desde la pasada administración el cual sigue vigente.







Jauregui expuso que en lo personal ha tenido comunicación con el alcalde y recalcó que el gobernador puede atender a los alcaldes pero que no será a través de exhortos que envíe el Cabildo de un Ayuntamiento