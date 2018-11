Restaurar Pena de Muerte sería un enorme retroceso: CNDH

Chihuahua.- La búsqueda por traer de vuelta la pena de muerte, luego de 81 años desde su abolición en el estado de Chihuahua, representaría un enorme retroceso para la entidad frente al mundo, comentó María Ampudio González, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



El debate por restaurar la pena capital en el estado despertó luego del hallazgo del cuerpo sin vida de la niña Camila Cobos. A raíz de ello, el diputado local por el PRI, Omar Bazán Flores, presentó una iniciativa para exhortar al Senado de la República a retirar a México de los tratados internacionales que prohíben aplicar la pena de muerte.



“Yo no estoy para nada de acuerdo, estoy trabajando en el tema de la reinserción social, creo que es muy importante apuntalar a que todas estas personas que son violentas fueron violentadas en algún momento de sus vidas, entonces estoy de acuerdo con que exista la justicia restaurativa. No creo ni creeré jamás en el tema de la pena de muerte, creo que en los Derechos Humanos”, expuso Ampudio González.



Respecto al caso de Camila, la consejera de la CNDH afirmó que el culpable de su asesinato es una persona trastornada. “No nos damos cuenta con quién convivimos. Lo que pasó con la niña, si hubiera algún centro de bienestar para niños, eso no hubiera ocurrido, estoy segurísima”, aseguró.



La consejera reiteró que la restauración de la pena de muerte en Chihuahua, medida también apoyada por el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre, es inadmisible. “El sólo hecho de mencionarlo es un retroceso”, comentó.



Respecto al tema de la reinserción social con los reos en Chihuahua y en el país, María Ampudio señaló que aquella medida no ha rendido “buenos frutos”.



Por otra parte la consejera mencionó que Chihuahua está los primeros lugares en casos de matrimonio infantil ya que fue el último estado en México en prohibir dicha unión entre personas menores de edad.



“También tienen un buen capital de niñas embarazadas entre 12 y 14 años. Sobre el abuso sexual, sobre todo en el tema familiar, es consecuente. Se necesita ponerles atención a estos niños para darles el cuidado que se merecen. Esta parte de la sociedad, de personas entre los cuatro y 12 años, está apartada e invisible”, comentó María Ampudio, quien afirmó que una atención temprana es importante para no formar parte de las actividades del narcotráfico en el estado.



La comisionada recordó una de las visitas que hizo al Congreso del Estado de Chihuahua en años pasados, cuando denunció que la entidad tenía a la “infancia más maltratada del país”. “El problema de no atender esto es que trae consigo un desarrollo grave de violencia porque no hemos querido voltear a mirar al sector más importante que es la infancia”, afirmó.



No obstante, la consejera afirmó que han existido avances en la materia. “Por lo menos la cifra de matrimonios infantiles ha bajado, porque ya hay una ley que lo impide. Las cifras de actas levantadas en cuanto a abuso sexual también disminuyó”, afirmó María Ampudio, ya que las familias no temen en acusar al presunto culpable de algún delito en contra de algún menor de edad.