Acumula Fiscalía 73 quejas de la CEDH en dos años

Chihuahua— Más de 70 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), acumula la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos dos años, por el desempeño de sus funcionarios y agentes que han cometido actos de tortura, discriminación, robos, omisiones en la protección a víctimas, tratos crueles, indignos e inhumanos , así como detención y retención ilegal.



En este contexto, la activista Norma Ledezma, dijo que no le causa ninguna extrañeza las acusaciones que el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena y la familia del oficial asesinado Jesús Andrade Chagoya, han hecho en contra de elementos de la Policía Estatal, a quienes responsabilizan de lo sucedido.



Afirma que desafortunadamente la violencia está presente en todos los aspectos de la sociedad y que no es la primera ocasión en que acusan a elementos de la corporación de este tipo de hechos



En el 2017, de las 73 recomendaciones que se emitieron en contra de dependencias estatales, es la FGE la que más recibió con un total de 34, mientras que en el 2018, se han emitido 38 recomendaciones contra esta dependencia, sumando un total de 72, todas relacionadas con el actuar irregular de sus elementos, violentando los derechos de los ciudadanos.



Además, en el presente año, se suman tres quejas en contra de la Policía Vial, dos de las cuales fueron aceptadas y están en pruebas de desahogo y la tercera está a tiempo de ser aceptada.



De acuerdo con el informe anual de la CEDH correspondiente al 2017, refiere que la FGE es la dependencia con el mayor número de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, con un total de 741 supuestos.



Dentro de los derechos violentados por la FGE están; Integridad y Seguridad Personal; Propiedad; Robo; Igualdad; Legalidad y Seguridad Jurídica; Derechos de Petición y Libertad, esto en las modalidades de: Tortura, Robo, Discriminación, Prestación Indebida del Servicio Público, Derecho de Petición, Libertad, Dilaciones en la Procuración de Justicia, Omisión de Protección a las Víctimas, Detención y Retención Ilegal y Tratos Crueles e Inhumanos.



Este actuar, se enmarca en las acusaciones que el presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena ha realizado contra policías estatales, ante lo cual, la activista Norma Ledezma comentó que desafortunadamente la violencia está presente en todos los sectores de la sociedad y las corporaciones policiacas han estado inmiscuidas en hechos delictivos, lo que hace suponer que las acusaciones hechas no suenan tan descabelladas.



Sin embargo, dijo no tener los elementos suficientes para afirmar que en el caso en mención, hayan sido policías estatales los responsables de la desaparición y homicidio del oficial Andrade Chagoya, pero por los antecedentes de la corporación, no resulta increíble.



Asimismo, la activista comenta que es necesario establecer mayores esquemas de control en las corporaciones policiales sea estatal o municipal, pues para nadie es un secreto que los organizaciones criminales están inmiscuidas en ellas, directa o indirectamente y desde luego que esto va a generar conflictos entre las corporaciones.