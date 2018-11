Calaveras 2018: Políticos internacionales

DONALD TRUMP Y LOS MIGRANTES



Velia María Gallegos Estrada



¡Emergencia nacional!



Dijo el loco presidente,



Los migrantes vienen ya



Y son puros delincuentes.







Hasta algunos terroristas



Entre ellos deben venir,



Mis tropas ya tengo listas



Y se van a arrepentir.







La caravana llegó



A los Estados Unidos



Y entre todos se coló



La calaca con vestido.







A Trump tomó de los pelos,



Decidió ponerle fin,



Pero no se llevó al güero,



Solo un feo peluquín.







Al verse sin bisoñé,



El Donald se avergonzó



¡Mejor quiero fallecer!



A la parca le gritó.







Los migrantes jubilosos



Traspasaron la frontera



Y agradecieron gozosos



La acción de la calavera.







DONALD TRUMP



Ma. del Rosario Balderrama Carrasco



La calaca muy sonriente de mojada,



al país vecino muy temprano llegaba,



su misión recien encomendada,



al mundo de una alimaña libraba.







A la flamante Casa Blanca arribaba,



Trump apenas sus lagañas limpiaba,



ni pio alcanzó el magnate a decir,



la humanidad no pararía de sonreir.







Al rato con el al infierno entraba,



burlon el diablo ya lo esperaba,



el saber de su recien muerte,



sabía que esta era su suerte.







La calaca a su aposento se tuvo que ir,



muy orgulosa de su acción a dormir,



contando borregos sus cuencas cerraba,



alguien su puerta fuertemente tocaba.







El mismisimo diablo encolerizado entraba,



y hasta la ronca voz le temblaba,



-¿pues a quién me viniste a traer?



¡allá olvidate no lo puedo yo tener!







Que un muro dizque quiere construir,



a los del cielo la entrada cubrir,



como si aquellos quisieran entrar,



a mis inquilimos empezó a alborotar.







Lo que en un millón de años jamós ocurrió,



a la muerte hasta la cabeza le dolió.



¿ahora con éste que fregaos voy a hacer?



¡en buen lio por buena me acabo de meter!







-Muerte suertuda, contigo me voy a quedar,



Dinero y poder, seguro no te va a faltar.



Una caída de huesos de repente se sintió,



La pobre calaca de susto sucumbió.







DONALD TRUMP



Daniel García Monroy



La hermosa Muerte reclamaba



A un hombre que llevarse quería



Mentecato de gringo, enamorada



Que naranja torpeza presumía







Todo el mundo así lo deseaba



Que la Parca y Trump se entrelazaran



Herencia de maldad que terminara



Fundida en muro de estupidez confirmada







Nada pudo contra su destino el señor Donald



No hubo en su “the end” más razón que el dólar



Se burló la Catrina de billetes e inversiones



Chupándoselo por fin en las próximas elecciones