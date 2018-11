Calaveras 2018: Políticos locales

CÉSAR DUARTE



Velia María Gallegos Estrada



El ladrón más protegido



En la historia de Chihuahua



Dijo que era un perseguido



Y que nunca robó nada.







Sus achichincles callaron,



Otros más lo defendían,



Dividió a todo el estado



Y a carcajadas reía.







Corral se desanimaba,



El pueblo se envilecía,



Y el estado de Chihuahua



En la miseria se hundía.







Pero la suerte cambió



Para el señor de las mañas,



Con la muerte se topó



Un noviembre en la mañana.







Te mereces el infierno,



Le dijo muy decidida



Regresa todo el dinero



Y te perdono la vida.







Es fortuna bien ganada,



Dijo el pelón sinvergüenza



Pregúntale a camaradas,



Compañeros de proezas.







El cínico vividor



Con el diablo ya se ha ido



La justicia le llegó,



Recibirá un buen castigo.







CALAVERAS DE PAN MUERTO



Jaime Rodríguez Chacón



Estaba Corral sentado



Muy orondo en su palacio;



Le mandó decir el Cesar:



Si me quieres enjuiciar,



Se me hace que vas despacio.







Dijo la calaca a Corral:



Ya pónganse a trabajar;



Miles arrastro al panteón;



Ya dejen de simular.







Dijo al gobernador justiciero,



Que levanta su estandarte:



No malgastes el erario,



Ni hagas más caravanas,



Caerá por su propio peso;



No gastes fuerzas en Duarte.







Desconsolados los deudos,



Que a gritos claman justicia,



Quedan fuera de palacio,



Oídos sordos presta un sistema,



Que solo los atiricia.







Lacayo dicen que dijo:



La justicia es selectiva…



Y de este modo aprisiona,



Ya se preguntó mi Lic.



¿Quién es el que selecciona?







MARU CAMPOS



Velia María Gallegos Estrada



Debutó como alcaldesa



Y entre críticas brutales



Ignoraba las afrentas



De sus eternos rivales.







Los políticos machistas



Le decían sin respeto:



Ya suelta a tu maquillista,



¡Te acabas el presupuesto!







Pero el día en que la muerte



A la Maru se llevó,



Le lloraba mucha gente



Y todo le perdonó.







Se acabaron sus proyectos



A nivel Municipal



Y lo bueno de todo esto



Es que no aumenta el Predial.







Ni en la tumba se salvó



De críticas y censuras,



Le reprochan con ardor



Lo ostentoso de su urna.







CANAL 28 Y CAMBIO 16



Eduardo Morán



Todo es bueno en el Estado,



pa’ ellos nada está mal.



Y millones han gastado



pa’ ensalzar a un tal Corral.



Van dejando en cada casa



incluso de tres en tres.



Sin embargo nada pasa



con el Cambio 16.



Ni la familia los mira



y mienten más que Pinocho.



Lo que diré no es mentira:



¡da pena el Canal 28!



Pa’l infierno los mandaron,



no los salvó ni Javier.



Desde ahora reportearon



las giras de Lucifer.