Calaveras 2018

ANGÉLICA RIVERA Y ENRIQUE PEÑA NIETO



Eduardo Morán



El poder se le termina



a Enrique Peña Nieto,



y le llega a su oficina



un extraño documento.



Lo lee con cierto temor



en un momento de ocio.



‘La Gaviota’, ¡si señor!,



le está pidiendo el divorcio.



‘Ya no seré presidente



y mi vieja me abandona’,



grita Peña, y muy fuerte,



¡que me cargue la Pelona!



Obediente doña Huesos



ya se llevó a Enriquín,



y lo llena con mil besos



todo el tiempo al figurín.



En la tele del infierno



reaparece ‘La Gaviota’,



y dejará de recuerdo



una novela chafota.



AMLO



Daniel García Monroy



Señor de todos los tabascos



Llamado fue al vil averno



A primera cita llegó tarde



Por volar en aerobús de pueblo







El fiscal es un “fifí”



Su defensa pobre plebe



Y la Calaca está que muere



Porque enviude de Beatriz.







El juicio ya comenzó



Nadie quiere verlo ahorcado



Aunque la Parca haga muina



Al verlo en HOLA enamorado







Unos dicen que es honesto



Otros arguyen: siniestro



Mas, “corazoncitos” laten



Y de celos mueren los PRImates







De chavalo jugué con trenes



No quiero transa-aeropuertos



Jubílense del robo, prianistas gachos



O del amor y paz paso a los chingadazos.







La sentencia fue emitida



La idolatría “amlover” condenada



Que la muerte tragona peje-lagarto coma



Pa que México viva en paz por lo menos una hora







ELBA ESTHER GORDILLO



Velia María Gallegos Estrada



Con aspecto renovado



La ‘maistra’ reapareció



Y hasta juran se ha casado



Con alguien mucho menor.







Hizo un pacto con el diablo



Y recupera el poder,



‘Yo sé que me han extrañado’



Dice orgullosa Elba Esther.







De su lado está la parca,



No la lleva al camposanto



Pa’ que vacíe las arcas



De su amado sindicato.







Porque ‘la ley es la ley’,



Vive hoy en la opulencia



Y espera que Andrés Manuel



La premie por su eficiencia.







La reforma educativa



Se irá primero que ella,



Pues se ha pasado de viva,



Para nada estuvo enferma.







LOS PERDEDORES DE LA ELECCIÓN



Eduardo Morán



La cosa para estos tres



en verdad no era buena.



Los arrasó un tal Andrés,



candidato de Morena.



En julio, el día primero,



se apareció un ser malo.



Derechito del infierno



también dio su voto a AMLO.



Con ese tipo de apoyo



los otros tres no pudieron,



y acabaron en un hoyo



porque muy gacho perdieron.



Lo que parecía imposible



ese día sucedió,



el mismo PRI, increíble,



en tercero terminó.



Todo el pasado del PRI,



de transas y corrupción,



le pesaron tanto a Mead



que terminó en el panteón.



Dolor y luto lo hay,



de llorar nadie se calla.



Así está el PAN, ¡qué caray!,



no la hicieron con Anaya.



Negocios quiso hacer



con el diablo el Ricardín,



dijo que no Lucifer,



no confió en el ‘canallín’.



Por la vía independiente



‘El Bronco’ soñaba ser



de México presidente



para ejercer su poder.



Hoy que yace todo tieso



ríen los regiomontanos,



no dieron por él ni un peso



y le mocharon las manos.







MANUEL BARTLETT



Eduardo Morán



A pesar de tu pasado,



oscuro y de mal recuerdo,



hoy eres iluminado



por uno que no está cuerdo.



Pasadito el mediodía



se aparece don Luzbel,



su misión clara tenía:



dejar sin luz a Manuel.



No lo dejó ni cruzar



la puerta en la Comisión.



A Bartlett lo va a dejar



a oscuras en el panteón.



De las compus el sistema



en el infierno ha fallado.



Manuel muy pronto se quema,



culpable lo han hallado.