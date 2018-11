Cientos de migrantes en puente fronterizo... y albergue cerrado

Ciudad Juárez— A pesar de la presencia de más de un centenar de migrantes en el puente internacional Paso del Norte, las instalaciones anunciadas por el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes aún no entran en operaciones ni cuentan con mobiliario o equipo, informó Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo).La instalación de lo que se prevé será el Centro de Atención Integral a Migrantes fue anunciada el pasado 10 de octubre por el secretario de Gobierno estatal, César Jáuregui Robles, que encabezó el acto oficial.Este centro fue diseñado para dar albergue y una atención integral a la población migrante, pero todavía se realizan gestiones con organizaciones civiles para conseguir el mobiliario prestado, agregó Valenzuela.Se resisten a dejar sus lugares en el puenteEl organismo operará en las instalaciones que ocupaba Recaudación de Rentas, en el Centro de la ciudad, y se espera que abra sus puertas hasta la segunda quincena de noviembre.El funcionario aseguró que parte del equipo que trabajará en la dependencia se encuentra elaborando un censo para identificar a cada migrante apostado en el puente Paso del Norte.“Les hemos ofrecido trasladarlos a algún albergue, para que no se queden a la intemperie en el puente; sin embargo, se resisten a moverse y perder su lugar en la fila. Lo único que podemos hacer es darles cobijas y preguntar qué es lo que se les ofrece en el momento”, dijo.Agregó que las personas instaladas en el cruce internacional tienen interés de permanecer en su lugar a pesar de la incomodidad y de las bajas temperaturas, y “no han querido irse a los albergues que les hemos ofrecido”.Valenzuela adelantó que la próxima semana generarán un diagnóstico sobre las personas que se encuentran en el puente con el fin de darles una “constancia de identidad” y, con base en eso, acompañarlos en su trámite ante la autoridad estadounidense.En el Centro participarán trabajadores la Fiscalía General del Estado (FGE), Educación, Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Registro Civil, Desarrollo Social, Función Pública y la Coordinación de Gabinete de Funcionarios del Gobierno estatal.Podrían prohibir fotos a migrantesEl jefe de Atención a Personas Migrantes, Dirvin García, adelantó que las personas que se encuentran en el puente les han comunicado que se sienten hostigados por los medios de comunicación y otras personas que acuden al puente y les toman fotos o video.“Pactamos con ellos que, a partir de la próxima semana, los interesados tendrán que pedir autorización a las personas que se encuentren en el puente antes de tomar fotos o video y quedará prohibido que menores de edad aparezcan en el material con la intención de no mostrar los rostros de los migrantes”, adelantó.El funcionario no confirmó si será personal de su equipo de trabajo o elementos de vigilancia del mismo puente los que impidan las fotografías o video en el puente internacional.