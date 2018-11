Gasta el Estado más en Cambio 16 que en buscar desaparecidas

Chihuahua- El costo que ha generado la impresión del semanario oficial Cambio 16, desde el lanzamiento de su primera entrega hasta inicios de octubre, superó el presupuesto que recibió la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) este año.El primer ejemplar de Cambio 16 salió en circulación el 21 de noviembre de 2016, casi dos meses después de la llegada de Javier Corral Jurado como gobernador de Chihuahua. Desde entonces, hasta el 8 de octubre de este año, la impresión del semanario gubernamental ha tenido un costo de 20 millones 129 mil 624 pesos con costo al erario.La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), en cambio, recibió para este año un presupuesto de 19 millones 65 mil 506 pesos. “Siempre pedimos más recursos para proyectar desarrollo y ampliación de las capacidades operativas”, señaló Wendy Chávez Villanueva, titular de la dependencia.De acuerdo con estimaciones de la Red Mesa de Mujeres, el presupuesto actual de la FEM es insuficiente, ya que son necesarios 43.8 millones de pesos para operar correctamente.Norma Ledezma Ortega, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, consideró que la FEM nunca ha contado con el recurso suficiente para atender a las mujeres víctimas de la violencia en el estado de Chihuahua.“A la FEM le falta muchísimo en toda las formas; desde personal e infraestructura. No tienen el recurso suficiente para dar la atención suficientemente digna”, dijo Ledezma, quien advirtió que la falta de presupuesto para la dependencia deja vulnerables a muchas mujeres.El presupuesto anual de la FEM también contrasta con lo que gastó la Coordinación de Comunicación Social (CCS) sólo en septiembre, el cual fue de 27 millones 129 mil pesos 624 pesos, según los movimientos de ingresos y egresos mensuales aportados por la Secretaría de Hacienda.Ante esto, Norma Ledezma opinó que una buena estrategia de administración pública podría mejorar la distribución de los recursos con los que cuenta el estado. “No quiere decir que ninguna área sea menos importante que la otra, pero hay prioridades. Si pueden bajarle el presupuesto a muchas dependencias para evitar subejercicios, claro que el presupuesto podría repartirse mejor”, comentó la activista, luego de exhortar a los diputados del Congreso del estado a considerar un incremento del presupuesto para la FEM en el Presupuesto de Egresos del próximo año.La diputada por el PAN, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, llamó a los demás legisladores a realizar una revisión “transversal y multidisciplinaria” para dotar de mayor presupuesto tanto a la FEM como al Centro Estatal de Prevención del Delito, cuyo recurso anual es de 19.1 millones de pesos.De acuerdo con datos entregados por la CCS para dar respuesta a una solicitud de información, con número de folio 117452018, a través de transparencia, las ediciones 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del semanario Cambio 16 han sido las más costosas desde su lanzamiento, sumando un total de 3 millones 90 mil 240 pesos. Es decir, un costo individual de 515 mil 40 pesos. Dicha cifra equivale al 16.2 por ciento del presupuesto anual de la FEM.Además de un aumento a su presupuesto, Norma Ledezma informó que se planea que la FEM se extienda a otros municipios de la entidad y que la atención llegue también a casos donde las víctimas sean niños varones. Sin embargo, la activista condescendió la idea de que dicho proyecto será difícil de lograr.“¿Cómo podemos exigirle eso a la FEM sí no tiene las condiciones necesarias ni adecuadas para dar una atención integral a las víctimas? La dependencia ha demostrado la sensibilidad y el compromiso, pero no lo puede hacer sólo con la buena voluntad”, señaló la fundadora de Justicia para Nuestras Hijas.