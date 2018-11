Intensifican operativo para búsqueda de turista

Habitantes del poblado de Urique, incluyendo un grupo de raramuri, personal de Protección Civil y policías ministeriales participan en el operativo de búsqueda para dar con el paradero de Patrick Braxton-Andrew, de 34 años y turista estadounidense reportado como desaparecido el domingo pasado en esa zona de Sierra Tarahumara.El operativo se realiza también utilizando herramientas tecnológicas como drones, así como binomios caninos dispuestos por la Fiscalía.Los principales frentes de búsqueda se extendieron ayer por medio cinco cuadrillas que, desde las seis de la mañana realizaron actividades de rastreo en las rancherías de Mesa de Arturo, La Pinoza, Cerro del Gallego, así como pequeñas brechas como las Curvas de María, Mancha Colorada y El Nopalito.Otras cuadrillas buscaron en las comunidades de El Naranjo, La Mezcalera, El Guayabo, La Cañita y El Chiltepín, siendo la ranchería más pequeña y alejada de Urique, mientras que un grupo más de voluntarios se dedicaron a peinar a Patrick en el río de Urique.“No descartamos la posibilidad de que haya caído en el río”, comentó Angélica Torres, secretaria del municipio de Urique, quien ordenó contratar a pobladores rarámuri, quienes tienen pleno conocimiento del áerea para recorrer las zonas de más difícil acceso.El Consulado General de Estados Unidos informó que se ha entablado una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para localizar a Patrick. “La protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las prioridades más altas para el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, afirmó el titular de la oficina de Prensa y Cultura, Brian M. Straight.Patrick, de 34 años, fue última vez visto en la comunidad de Urique, donde se hospedó en el Hotel Paraíso Escondido, y en donde sus pertenecias fueron localizadas.El propietario, Rafael Silva, fue el primero en dar aviso a las autoridades luego de que Patrick no regresara a su habitación la noche anterior.“Lo miré el día que él llegó, ya el lunes que él no llegaba y no llegaba nos dimos cuenta que no durmió ahí. Se suponía que el lunes él se iba del hotel por la mañana, pero sus cosas aún estaban en su habitación”, contó el Rafael Silva.Tras el aviso familiares solicitaron ayuda a través de redes sociales y ayer crearon una página de Facebook exclusivamente para recabar datos que faciliten su localización.De acuerdo con su padre, Jean Braxton, su hijo salió de su natal Carolina del Norte el miércoles 24 de octubre para llegar a Chihuahua, donde un día después tomó el tren Chihuahua-Pacífico (Chepe) para iniciar un viaje hacia la Sierra Tarahumara.En su página personal de red social, Patrick publicó un video en donde se muestra el paisaje del recorrido. Según testimonios esa noche la pasó la noche en el hotel Posada Barrancas, en el Divisadero.El viernes 26 llegó a la comunidad serrana de Urique, donde visitó el Cerro del Gallego y se hospedó en el Hotel Paraíso Escondido. Grabó un video del lugar y publicó una fotografía donde se observa la barranca.“Nuestro último mensaje con él fue después de las 2:51 pm, el domingo 28 de octubre”, informaron los padres de Patrick a través de una carta que se ha difundido en varias redes sociales.El martes pasado, debió encontrarse con su hermano menor, Kerry, en la Ciudad de México, pero unca llegó a su destino, por lo que la búsqueda oficial comenzó.“Se está haciendo todo lo humanamente posible para localizarlo”, dijo Orlando Gastélum, director de Turismo de Urique, aseguró.El Ayuntamiento de Urique inició su búsqueda el miércoles con el apoyo de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública municipal, así como funcionarios de los departamentos de Turismo, Dirección Rural, Tesorería del municipio y pobladores rarámuri que conocen los caminos de la región por los que pudo haber recorrido el turista estadounidense.Angélica Torres afirmó que no se ha descartado ningún factor que haya orillado a Patrick desaparecer en la sierra. “No se descarta la posibilidad de que esté en casa de algún rarámuri. También nos estamos orientando, desgraciadamente, por los zopilotes. No se descarta la posibilidad de que esté un cuerpo ahí”, comentó.Ayer por la tarde, en un comunicado oficial la Fiscalía General del Estado afirmó que tras recibir el reporte de ausencia, se envió a más de 100 agentes para colaborar en las tareas de rastreo.Patrick es originario de Davidson, Carolina del Norte, descrito por sus familiares como un ávido alpinista y hablante fluido en español. El estadounidense da clases de idiomas en Woodlawn School, una institución privada de su localidad.“Los estudiantes lo adoran. Como a Patrick le encanta enseñar, él fundó una compañía de clases particulares que se llama PBA Ventures, LLC.”, reza una publicación en la página ‘Missing/Desaparecido - Patrick Braxton- Andrew’.Patrick se define a sí mismo como un educador y un menor, un amante de los deportes, “perpetuamente hambriento” y “casi siempre en el extranjero”.Sí tiene información acerca del paradero de Patrick, favor de contactarse al correo [email protected] , o comunicarse al número +1 (980) 689-0939.