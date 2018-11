Libra Aparicio cargos por omisión de auxilio a población

Ciudad Juárez— Óscar Aparicio Avendaño, jefe de las fuerzas preventivas estatales no resultó con responsabilidad en la omisión de auxilio a la población civil durante el incidente registrado en Ignacio Zaragoza el pasado 6 de mayo, donde un grupo armado irrumpió en ese municipio, de poco más de 6 mil habitantes, quemó varias casas y asesinó a ocho civiles sin que la Policía actuara.Lo anterior fue informado por la Fiscalía General del Estado a través del Consejo de Honor y Justicia, que evalúan la sanción de un mando, identificado como el comandante, Manuel Alonso Rubio González, actualmente suspendido porque no informó a sus superiores sino hasta después de ocurridos los hechos en cuestión, según se determinó.En la información proporcionada a El Diario se asegura que el mando superior inmediato de Rubio González tiene su sede en Ciudad Madera, y cuando fue informado de los acontecimientos ya habían transcurrido; fue entonces cuando solicitó permiso de Aparicio para acercar apoyo y el comisionado le ordenó que esperara más refuerzos que enviaría de otras zonas.“Teníamos 15 elementos. Lo que indicamos fue que no salieran hasta que tuvieran el apoyo con ellos, una vez que llegó el apoyo de la base más cercana salieron a apoyar a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”, dijo el comisionado Aparicio sobre los hechos en entrevista telefónica con El Diario días después.Pero los habitantes de Ignacio Zaragoza expusieron públicamente que el ataque del 6 de mayo duró varias horas, donde negocios y casas fueron quemadas por un grupo de pistoleros que entró en caravana alrededor de las 8 de la mañana de ese domingo.La investigación levantada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación a lo largo de seis meses determinó que Aparicio no conoció del incidente hasta después de ocurrido por omisiones del comandante Rubio González, encargado de la vigilancia en Ignacio Zaragoza al momento de los hechos.