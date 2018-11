Los muertos olvidados

Chihuahua- Las placas metálicas oxidadas lucen solitarias, no hay flores, palabras de recuerdo escritas ni nada. Bajo tierra, yace el cuerpo de personas no reconocidas ni reclamadas y que por esa condición fueron enviadas al área más alejada del panteón municipal número 4 en Carrizalillo que da cobijo a “los olvidados”.



Entre hierbas secas, algunas de renuevo, montículos de tierras y flores viejas arrastradas por el aire, más de 700 cuerpos han sido depositados en ese punto del 2004 a la fecha según datos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.



Las placas, iguales todas, están identificadas solo por un número y el año en el que los restos mortales de alguien, fueron depositados allí. Algunas datan del 2006 o 2007 pero son los años 2010, 2011, y 2012 los que registran mayor cantidad de ellas.



Las flores y la música no llegan hasta acá. No hay una familiares, amigos o conocidos que los recuerden este Día de Muertos. La tradición no aplica, solo son números identificando restos óseos. No hay nada más.



Más de mil 500 cuerpos no identificados en los últimos 5 años



Un total de mil 502 personas no identificadas han ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) en los últimos 5 años lo que significa un 5.36 por ciento de los ingresos totales que ascienden a 28 mil 022 cuerpos, según información generada a través de la unidad de transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE).



De acuerdo con esa dependencia –oficio 692-2018 105442018- en el período comprendido del primero de enero de 2012 al 31 de agosto del 2018, mil 502 personas fallecidas llegaron al Semefo en calidad de no identificadas, de las cuales 783 correspondieron a la Zona Norte, 362 a la Zona Centro, 293 a la Zona Occidente y 64 a la Zona Sur lo que indica que los desconocidos conforman el 5.36 por ciento del total de ingresos a la referida área.



La referida unidad detalló que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a través del Semefo ingresa cadáveres de personas que han fallecido en diversos hechos violentos, donde las circunstancias de la muerte impiden conocer en primera instancia, la certeza de su origen, dando inicio a la investigación de esta por parte de la representación social.



“No obstante es importante resaltar que no todos los cadáveres ingresados tienen una muerte violenta (homicidio, suicidio, hechos de tránsito, etc.) ya que también son ingresados cadáveres cuya muerte es natural (falla orgánica, abuso de drogas, etc.) sin embargo por falta de familiares que hagan el reclamo del cadáver en los centros hospitalarios o de rehabilitación, e incluso por ocurrir el deceso en la vía pública, se acude al levantamiento y traslado de dichos cadáveres a esas instalaciones”.



En “Carrizalillo”, según información de la Dirección de Servicios Periciales del Estado, se depositaron 683 cuerpos del 2004 al cierre del primer cuatrimestre de 2018 (correspondientes a la zona centro). De acuerdo con la dependencia, en los últimos tres años sumaron 164 cuerpos que han llegado allí, de los cuales 67 corresponden al 2016, 47 a 2017 y 50 a los primeros cuatro meses del 2018. En ese mismo lapso, un total de 423 muertos -por accidente, suicidio homicidio y hechos de tránsito- ingresaron al SEMEFO. Más de 50 cadáveres habían sido inhumados y se espera que en breve haya una nueva inhumación



“Antes de la inhumación los perfiles genéticos se cruzan con la base de datos de personas desaparecidas. Cada vez que un cadáver no es reclamado se efectúa un protocolo de identificación científica previo a la inhumación y destino final. Además, se realizan estudios de somatometría para establecer medidas anatómicas del cuerpo, así como las características particulares del individuo como: cabello, ojos y nariz y se documentan señas particulares como: tatuajes, cicatrices, cirugías. Todo ello respaldado con una serie fotográfica”, indicó la dependencia.