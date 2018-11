Proponen comisión de Congreso para atender a caravana de migrantes

Chihuahua.- Los diputados Alejandro Gloria (PVEM), Misael Máynez (PES) y Marisela Terrazas (PAN), propusieron la creación de una nueva comisión legislativa en el Congreso local para atender temas específicos de la caravana migrante.



Pero no sólo a esa caravana, sino a quienes ya se encuentran en el estado, como aquellas personas ubicadas actualmente en ciudad Juárez, justo en la frontera con Estados Unidos.



“Se enfrentan a situaciones adversas, además de las que nos resultan inherentes a la movilización, que han iniciado su travesía huyendo de la violencia, la pobreza y la desigualdad, haciéndolo en masa por no contar con medios económicos que les dejen otra alternativa”, dijo Gloria.



Uno de los problemas es que no todos tienen oportunidades inmediatas de regresar a sus lugares de origen, y ahí se encuentran menores que viajan sin acompañamiento y que han pasado por experiencias que los vulneran, tales como detenciones y separación familiar entre otras violaciones a sus derechos que comprometen su desarrollo.



Este momento para los migrantes es crucial; estamos a punto de suscribir un Pacto Global para las migraciones seguras, ordenadas y regulares, por lo que debemos anticiparnos a esta tendencia, no solo por ser un tema en boga, sino porque las condiciones actuales y la ubicación de nuestro estado así nos lo exigen, enfatizó el legislador del PVEM.



La comisión legislativa sería para proporcionar asistencia, dar representación a los migrantes y a su vez ser puente con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las Secretarías de Salud, de Trabajo y Previsión Social, así como de Educación y Deporte además de la Fiscalía General del Estado.



“Hay que brindar atención integral y alternativas dignas durante su tránsito por nuestro estado, lo cual sin duda constituye a su vez un ejercicio de colaboración que nos pondrá en una posición más informada para realizar las adecuaciones legales que sean necesarias”, puntualizó el legislador.



Gloria dijo que aunque la migración podría verse como parte natural de la movilidad humana, se le impone una carga negativa debido en gran parte a la falta de información, lo cual resulta contradictorio con los avances de tecnología y medios de comunicación actuales.