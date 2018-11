Sin descartar represalias por comentarios contra la Policía Estatal

Cuauhtémoc.- El alcalde de Cuauhtémoc Carlos Tena dijo que no descarta que se pudieran presentar represalias en su contra o en la de su familia pero que, a pesar de ello, no permitirá que regrese el Mando Único a la entidad, ya que ello representa que regresen los abusos, extorsiones y delitos en contra de la población.



Esto luego de las declaraciones en torno al homicidio del agente de la Policía Municipal Jesús Andrade Chagoya en las que involucró directamente a la Policía Estatal.



Por otra parte comentó que el municipio cuenta con 180 elementos de seguridad, mismos que son insuficientes para atender a la población, pues de acuerdo con los estándares que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) establece, para una ciudad con cerca de 140 mil habitantes como es el caso, se requieren de por lo menos 300 agentes.



Agregó que esta situación no los deja indefensos, pero reconoció que hacen falta más elementos. Asimismo aseguró que desde el retiro de las fuerzas estatales ha estado en calma y la población más tranquila.