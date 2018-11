Tena hace expresiones como si fuera candidato: Jáuregui

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que el Gobierno del Estado no ha roto sus relaciones con el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, sin embargo dijo que las expresiones del alcalde, Carlos Tena, parecen más las de un candidato que la de un funcionario público. Respecto a la permanencia de la intervención de la instancia estatal en Cuauhtémoc, comentó que no dependen de lo que señale el alcalde, sino que se basa en un acuerdo entre ambas instancias que fue firmado en la pasada administración.



Añadió que será la decisión de la Fiscalía General del Estado determinar si las acusaciones en contra de la Policía Municipal de Cuauhtémoc hechas a través de un vídeo en el que aparece el policía Jesús Andrade son motivo para una investigación, pero se pronunció porque los señalados en el vídeo den una explicación.



El funcionario estatal comentó que el gobernador del Estado puede recibir a personajes como al alcalde de Cuauhtémoc, pero que no será a través de exhortos como se logrará este objetivo. El Cabildo de Cuauhtémoc emitió un exhorto para que haya un encuentro entre al alcalde y el gobernador, mientras que Carlos Tena declaró que tiene información respecto al asesinato del policía municipal, Jesús Andrade, pero que solamente se la entregará a Javier Corral, debido a que no confía en la Fiscalía General.



Añadió que el hecho de que el alcalde haya dicho que tiene información que se reserva para entregarla al gobernador, resulta un contrasentido ya que existe el interés de que este crimen quede resuelto.



Destacó que lo que pide al alcalde es tener mesura y colaboración, ya que no será a través de expresiones y valentonadas como se resolverá.



Concluyó que la instancia estatal está interviniendo en Cuauhtémoc para atender la situación de violencia. “Las declaraciones del alcalde el Estado las toma en su justa dimensión… las declaraciones parecen más las de un candidato en campaña”, dijo.