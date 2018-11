Un año de camino tras del sueño americano

Ciudad Juárez— La travesía de George Zamora para llegar al puente internacional Zaragoza duró un año. Inició en la Guyana Francesa, que es el único país al que pueden viajar como ciudadano nacional de Cuba. Pasó luego por Brasil, Ecuador, Colombia, y en Panamá y Costa Rica – en donde le robaron todas sus pertenencias. A diferencia de otros países, México ha sido el único país en donde las autoridades respetan a los migrantes, dice.







“Me habían dicho que era un país muy violento. Pero México es el único país donde nos han ayudado las autoridades”, dijo Zamora. “Cuando llegamos –a Juárez- nos encontramos con gente muy buena. Es el único pueblo que nos ha tratado bien”, dijo.







En Brasil tuvo que parar su viaje porque se quedó sin dinero y estuvo recogiendo basura, en Ecuador también trabajó, y en otros países continuó buscando la manera de ganarse la vida reunió lo suficiente para para llegar aquí.







“Nos quitaron el poquito dinero que traíamos. Agarramos lanchas porque nos estafaron, nos dejaron botados, para llegar aquí pasamos una película de terror”, comentó Zamora.







Zamora tenía un pequeño restaurante pero, según comentó, las leyes en su país son tan rígidas que ya no fue posible continuar trabajando, y para no ir a la cárcel seis años prefirió cerrar el negocio y viajar en busca de una mejor oportunidad de vida.







Desde el pasado martes Zamora llegó por la mañana en un taxi junto con su esposa hasta ese cruce, con un grupo de 5 cubanos y la esperanza de cruzar a la vecina ciudad para trabajar.







En Tapachula, Chiapas coincidió con otros compañeros migrantes que salieron desde hace dos meses para llegar a México.







“El instinto nos trajo, nosotros no conocíamos aquel puente, cuando llegamos a la frontera le pedimos a un taxista que nos llevará al puente y nos trajo hasta aquí”, agregó Zamora.







Recostado en la cerca metálica, Zamora platicó que ya se acercaron con agentes de migración, pero les han dicho que ya hay cincuenta personas esperando, que se vayan de ahí.







“Ayer se acercaron las autoridades migratorias de Estados Unidos y nos dijeron que nos fuéramos, de este puente, les dijimos que no, si Dios nos puso aquí hay una razón para poder entrar”, comentó Zamora.







“La única ayuda que usted ve aquí ha sido de los mexicanos, que se han portado muy bien, nos han traído agua y víveres, nos trajeron estas cobijas unas señora que vive cerca, porque anoche teníamos mucho frío”, comentó el entrevistado. Agregó que la Cruz Roja Mexicana acude a revisar su estado de salud, y que ya se acercaron de La Casa del Migrante para ofrecerles refugio. (Verónica Domínguez)























“A nosotros lo único que nos queda es encomendarnos a nuestro señor, de aquí no nos vamos hasta que podamos cumplir nuestro objetivo que es pasar a Estados Unidos, a cualquier lugar en donde nosotros podamos trabajar y no nos persiga la policía, nosotros somos asediados porque no estamos de acuerdo con el sistema de gobierno, nosotros no debemos regresar, porque allá corremos más peligro”, lamentó Zamora.







Mientras un helicóptero de la sobre Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) volaba a muy baja altura del puente, Janel Femaro, de 32 años abrazaba a la Virgen de la Caridad del Cobre, con la que viajo hasta este país.







Después de un año de no conseguir trabajo, prefirió tomar sus pertenencias y con lo que ahorró pagó un vuelo que la trajera hasta México.







Desde hace un mes salió desde Cuba para llegar a Cancún, de donde se trasladó en camión hasta llegar con el grupo de cubanos hasta el puente.







Como sus demás compañeros lo único que desea es quedarse hasta que consiga cruzar al país del sueño americano.