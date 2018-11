Videos: El otro narcointerrogatorio de la muerte

La noche del 28 de diciembre de 2017, un hombre fue colgado de un puente localizado a la altura del Kilómetro 30 de la carretera Panamericana que lleva al cruce Santa Teresa.Su nombre era Luis Ángel de la Rosa Tarango, de 19 años y originario de Casas Grandes. Horas antes fue interrogado por un grupo de hombres fuertemente armados, que lo cuestionaron sobre la operación de un grupo delictivo.Este hecho rompió con una ‘tregua’ entre los grupos del crimen organizado, debido a que desde el 2010 no se habían presentado este tipo de actos violentos por parte del narcotráfico.La grabación dura 3:02 minutos y en ella se observa a un hombre sentado en una silla con vestimenta oscura con unas siglas y la bandera de México al frente; la persona está descalza y tiene los ojos vendados con cinta adhesiva color canela, además es rodeada por hombres fuertemente armados a la usanza militar.Un hombre interroga aquien asegura ser de, Chihuahua. En el interrogatorio evidentemente inducido, dice trabajar para el grupo delictivo Gente Nueva, afín a ‘El Jaguar’. Le pagaban mil 500 pesos a la semana.En su 'acusación' asegura que los hermanos Jorge y Francisco Arvizu Márquez son protegidos por militares del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes y por agentes de la Policía Estatal, ahora llamada Comisión Estatal de Seguridad (CES).La Fiscalía General del Estado (FGE) no quiso investigar. Desestimó el contenido del video ‘por haberse hecho desde el anonimato’. La grabación ya no se encuentra disponible ni en YouTube ni Facebook.Este mecanismo de terror impuesto por el narco en el estado de Chihuahua se ha presentado principalmente en el noroeste y la sierra: Casas Grandes, Cuauhtémoc y Madera.Un mes antes, el jueves 9 de noviembre de 2017, un video difundido en YouTube mostró a una mujer vendada de los ojos, rodeada de cuatro hombres armados y que, ante un interrogatorio, afirmó que el gobernador, Javier Corral y el alcalde de Ciudad Madera, Jaime Torres Amaya, apoyaban al presunto narcotraficante conocido como ‘El Jaguar’.Los interrogatorios formaron parte de la ‘guerra’ que vivió Ciudad Juárez de 2018 a 2011. Fueron una arma de terror psicológico del narcotráfico. Uno de los más vistos fue el que le hicieron en octubre de 2010 a una mujer supuestamente extorsionadora, a cuyo cadáver le colocaron una rosa en el pecho.De Chihuahua a otros estadosLos mexicanos han visto en los últimos 10 años cientos de narcovideos que circulan en redes. Este año se ha caracterizado por el regreso de algunas herramientas usadas por el narco para provocar terror.El 11 de enero de 2018, ‘la comandanta Paty’ fue identificada por el Cártel de Los Zetas como la responsable de planificar secuestros en distintos municipios de Veracruz.Luego de haber sido captado su interrogatorio y subido a redes sociales, fue decapitada. Su muerte quedó grabada.Esta historia se repite en Jalisco, Baja California, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas. En algunos los grupos del narco aseguran que interrogan a secuestradores, robacoches, violadores y gente dedicada a la extorsión. El final es casi siempre el mismo: terminan colgados en puentes, decapitados o tirados en algún predio.