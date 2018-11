Citará Fiscalía a Carlos Tena a declarar por acusaciones vs estatales

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, será citado a declarar por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de las reiteradas acusaciones que ha realizado en contra de elementos de la policía estatal a quienes vincula con la desaparición y homicidio del oficial, Jesús Andrade Chagoya, quien fuera localizado sin vida el pasado miércoles.



Así lo informó el fiscal César Peniche Espejel, al señalar que el alcalde debe aclarar por qué ha hecho tales comentarios y cual es el sustento que tiene para realizar tal afirmación.



Desde que se conoció la desaparición del oficial Jesús Andrade Chagoya, el alcalde de Cuauhtémoc realizó una serie de declaraciones en las que acusó directamente a los policías estatales de ser los responsables, incluso, afirma que al enterarse de eso, se lo hizo ver al Comisionado Estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio, quien no le respondió nada.



Una vez que se localiza el cuerpo sin vida del oficial, trece días después de su desaparición, el alcalde reitera las acusaciones y afirma que las investigaciones que ellos realizaron apuntan a que fueron elementos estatales los responsables de estos hechos.



Por tal motivo, el fiscal Peniche Espejel, refirió que será citado a declarar y muestre los elementos que tiene para hacer tales declaraciones, pues sí sabe algo que la autoridad desconoce es importante que se lo haga saber para realizar las investigaciones correspondientes.



A pesar de esto, el edil de Cuauhtémoc, ha señalado que no confía en la FGE y que las pruebas que tiene se las presentará directamente al gobernador Javier Corral Jurado, a quien ya le solicitó una audiencia y no ha tenido respuesta alguna.