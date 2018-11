Enemigo íntimo II: historia de un veterano de guerra

Chihuahua, Chih.- Cuando Valente Valenzuela regresó de Vietnam ya no era el mismo. Había cambiado tanto exterior como interiormente. La guerra le dejó un semblante duro en el rostro pero también muchas heridas internas que él reconoce como “traumas por ver tanta muerte”.



“Muchos años después, cuando recordaba aquel tiempo, aún lloraba”, dice y reconoce que fue muy difícil reincorporarse a su nueva vida a pesar de que “conocía la muerte desde niño”, porque cuando vivía en Palomas, le ayudaba a su abuela a traer niños al mundo y muchos de ellos nacían muertos.



“Me tocó tener a los recién nacidos en brazos mientras ella los limpiaba. Cuando nacían sin vida aprendí que también éramos muerte. Un día me dio un niño muerto y lo tapó para que no lo viera, le pregunté por qué y me dijo que era un niño muy especial y que dios se lo había llevado. Yo tenía 6 años y sabía lo que era nacer y morir. Eso me hizo fácil ver la muerte pero después de tantos cuerpos sin vida, se volvió algo muy difícil de superar”.



Las guerras, dice Valente, son un doble crimen porque muere al que le disparan pero muere un poco también el que está disparando.



“Uno no queda bien porque sabe lo que hizo y siempre lo trae en la mente”, asegura.



Los “traumas de la guerra” –dice el entrevistado- generan que actualmente haya un promedio de 22 suicidios de veteranos cada 24 horas en Estados Unidos y que la mayoría de ellos tenga alguna enfermedad a consecuencia del conflicto armado en el que participaron a veces sin siquiera saber por qué.



“Se suicidan toman drogas o inyectándose. No hay la atención suficiente. La mayor parte de esas muertes son de veteranos de Vietnam. La razón por la que yo me he conservado es porque nunca fumé ni bebí alcohol”.



Vietnam está siempre presente en la vida de Valente y sus recuerdos, no solo porque su memoria sigue intacta o porque en el 2011 intentaron deportarlo, sino por los problemas de salud que le quedaron como secuela.



“Cuando veo mis manos me recuerda Vietnam porque había aviones que sobrevolaban y echaban veneno sobre la selva; querían matar los árboles y el pasto para evitar que el enemigo tuviera sitios donde esconderse. Me tocó estar en la frontera donde dividieron el norte y sur y me tocó tomar agua con veneno. Son cosas que nunca se dicen pero la mayor parte de los veteranos estamos enfermos con tumores y otros padecimientos”.



DESPUÉS DE LA GUERRA, LA DEPORTACIÓN



Valente, quien el próximo 16 de noviembre presentará un libro donde narra sus memorias, señala que el sistema americano funciona en base a intereses del poder político y económico y cuando algo ya no sirve, lo desechan. Eso pasa también con los veteranos de guerra mexicanos a quienes, luego de haber prestado un servicio militar, los deportan.



“Quiero que sepan que no es fácil para un mexicano ir a Estados Unidos, educarse, prestar servicio y que al regresar lo quieran deportar. Conmigo lo intentaron en el 2009 pero no lo lograron porque mi madre es americana. Sin embargo, ahorita hay más de mil veteranos deportados a México. No es justo que el gobierno nos utiliza, peleamos por el país y luego nos quiera desechar. No se pueden cambiar muchas cosas, es cierto, hay muchos intereses de los fabricantes de armas, y de todo lo que tiene que ver con la guerra y como tienen mucho dinero lo invierten en la política. Yo soy mexicano primero y me llevaron a Estados Unidos, aprendí el idioma y con educación me convertí en otra persona, cumplí sus reglas que establecen que tienes que prestar servicio militar obligatorio o te encierran, pero es injusto lo que viene después”, señala.



El próximo 16 de noviembre Valente presentará su libro titulado “Enemigo íntimo” pero además, formará parte de un documental que actualmente se realiza por parte de un profesor de la Universidad de Michigan, quien desde hace 4 años trabaja con la familia Valenzuela. Su historia dará la vuelta al mundo y el protagonista espera que se develen muchos secretos de los enfrentamientos armados.