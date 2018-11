Intenta FBI localizar a estadounidense a través de su celular

A pesar de un fuerte operativo de búsqueda implementado desde el miércoles para encontrar al estadounidense Patrick Braxton-Andrew, no se han encontrado indicios de su paradero.Desde el lunes pasado Patrick fue reportado como desaparecido luego de presuntamente practicar alpinismo en la región serrana de Urique, actividad que realizaba con frecuencia.Ante el temor de que el turista haya tenido un accidente o se haya extraviado, amigos cercanos a Patrick afirmaron en redes sociales que las autoridades tratarán de rastrearlo por medio de registros de geolocalización de su celular.“Patrick era un gran alpinista, así que su familia está preocupada de que haya caído o se haya perdido. Para aquellos que sugirieron (la intervención del) FBI [...], han estado trabajando en activar la opción de ‘Encontrar mi teléfono’ ”, aseguró Eileen Keeley, vicepresidenta de Relaciones Académicas del Davidson College, instituto donde Patrick estudió.Sin embargo, aseguró Keeley, es necesaria la cooperación de las autoridades de seguridad pública de Chihuahua para poder obtener los registros geográficos de su celular. “Están trabajando en ello”, afirmó.Angélica Torres, secretaria municipal de Urique, informó que las actividades de búsqueda se extendieron a otras regiones más lejanas de la cabecera del ayuntamiento. Además, afirmó que ya son diez cuadrillas las que están ‘peinando’ la zona donde Patrick podría encontrarse.El operativo está conformado por agentes de la Dirección de Protección Civil de Urique y del estado, así como agentes ministeriales y cadetes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE). En días previos, funcionarios de los departamentos de Turismo, Desarrollo Rural y Tesorería del municipio serrano colaboraron en la búsqueda, sin embargo, fueron relevados por más uniformados.Kieran Lenahan, amiga cercana a Patrick, informó en redes sociales que la búsqueda del estadounidense se extendió a localidades vecinas de la cabecera municipal de Urique. “Por favor sigan orando por su regreso a salvo”, solicitó.De acuerdo con Angélica Torres, la búsqueda se extendió a regiones de la sierra más profundas como la de Porochi, ubicada a once kilómetros del río Urique.Aunque en un comunicado de la FGE se afirmó que se implementó el uso de drones para dar con la ubicación de Patrick, Fabián Soto, vocero de la Dirección Estatal de Protección Civil, informó que “no hay drones ni caninos” participando en la búsqueda.Patrick fue última vez visto el domingo por la tarde, cuando salió de su hotel Paraiso Escondido. El dueño del establecimiento fue el primero en dar aviso a las autoridades de su ausencia luego de que el lunes, día en que entregaría su habitación, sus pertenencias siguieran ahí.El 30 de octubre pasado Patrick debió reunirse con su hermano menor, Kerry, en la Ciudad de México. Sin embargo, el hoy desaparecido no arribó al aeropuerto. Esto despertó la alerta de sus padres para pedir el apoyo de las autoridades estatales y del Consulado General de Estados Unidos.“La protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una de las prioridades más altás para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estamos al tanto de los resultados de la búsqueda”, comunicó Brian M. Straight, titular de la oficina de Prensa y Cultura de la dependencia estadounidense.Familiares del estadounidense crearon la página de Facebook ‘Missing/Desaparecido - Patrick Braxton-Andrew’, para pedir apoyo e información que faciliten el hallazgo del desaparecido y para mantener informada a la población acerca de los avances de ls búsqueda..Cualquier información acerca del paradero de Patrick, favor de contactarse al correo [email protected] , o comunicarse a los números +1 (908) 689-0939 y 911.