Le niega el gobernador audiencia al edil de Cuauhtémoc

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena, señaló que el gobernador Javier Corral Jurado ha desatendido la solicitud de audiencia presentada hace más de ocho días, con el objetivo de dar a conocer la situación que se vive en aquella región y el supuesto involucramiento de elementos de las CES en la desaparición y homicidio del policía municipal, Jesús Andrade Chagoya, localizado sin vida el pasado miércoles, luego de haber permanecido trece días en cautiverio y dijo que hay muchas cosas que el gobernador desconoce.



Consideró que la reunión es urgente, debido a que la situación podría salir de control, pues dijo que, en Cuauhtémoc, los jóvenes le tienen más miedo a un grupo de estatales que a un comando de malandros.



Refirió que no descarta que se pudieran presentar represalias en su contra o en la de su familia pero que, a pesar de ello, no permitirá que regrese el Mando Único, porque ello representa que regresen los abusos, las extorsiones y los delitos en contra de la población.



La Policía Municipal de Cuauhtémoc, cuenta con 180 elementos de seguridad, que son insuficientes para atender a la población, pues de acuerdo con los estándares que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) establece, para una ciudad con cerca de 140 mil habitantes como es el caso, se requieren de por lo menos 300 agentes.



Dijo que esta situación no los deja indefensos, pero reconoce que hacen falta más elementos y que hace alrededor de 15 días se emitió una convocatoria para reclutar a policías municipales, además de que se buscará dignificar su profesión con mejores salarios y apoyos para viviendas y estudios.



El edil comentó que desde hace 22 días el mando único que operaba en Cuauhtémoc se retiró, tiempo en el que dijo la ciudad ha estado en calma y la población más tranquila, pues los policías estatales atemorizaron a los cuauhtemenses, incluso, dijo que en dos días levantó más de 3,500 firmas ciudadanas que se oponen a la presencia de esta corporación.



Carlos Tena Nevárez, comentó que, al tomar protesta como alcalde, restringió el actuar de la policía estatal, cuyos elementos utilizaban las patrullas más nuevas de la policía municipal, además de que el municipio pagaba la cantidad de 350 mil pesos mensuales por costos de estancia de los oficiales, suministro que les fue retirado e indica que al momento en que se presentaban enfrentamientos, los policías municipales iban por delante, mientras que los estatales estaban replegados.



Por lo tanto, dijo que no permitirá que el mando único regrese a Cuauhtémoc y de ser así, se tendría que dar en el marco de la legalidad, pues los convenios establecen la plena coordinación de ambas corporaciones y no la subordinación de una a la otra, como se tenía establecido, además del abuso de los recursos y en contra de la población.



Debido a las acusaciones que el alcalde ha realizado en contra de agentes de la Policía Estatal, a quienes relaciona con la desaparición y homicidio del polipreventivo, comentó que tiene más miedo a las represalias políticas que se puedan presentar en Cuauhtémoc, pues en lo que va de su administración el Estado ha desatendido la municipio, por lo que dijo buscarán el apoyo directamente con la federación, una vez que entre funciones el próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.



Afirma que no contempla incrementar la seguridad que le fue asignada, pues las denuncias que ha hecho como alcalde, las ha realizado desde hace más de 18 años, como luchador social



Con relación a estas denuncias, afirma que la próxima semana, sostendrá un par de reuniones en la ciudad de México, con quien será el próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, así como con el comisionado de la Policía Federal, para exponerles la situación y no descarta acudir a organismos internacionales para presentar las denuncias, esto ante la desconfianza que tiene a Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Agrega que el video que se difunde en el que se muestra al policía municipal, Jesús Andrade Chagoya, rodeado de doce elementos, presuntos integrantes de un grupo delictivo, es un montaje, al señalar, “hasta para mentir hay que saber cómo”, pues dice que los policías que se mencionan no se pudieron haber corrompido en un mes, lo que hace suponer que el mando único no cumplió su cometido.