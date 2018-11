Marcada por asesinatos y corrupción: Policía Estatal

Ciudad Juárez— A lo largo de los dos años de gobierno de Javier Corral, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) han sido marcadas por asesinatos contra sus policías, pero también por denuncias de tortura, corrupción, homicidio e incluso señalamientos de vínculos con el narcotráfico.Mientras las querellas se han presentado ante jueces, Asuntos Internos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otras acusaciones se han plasmado en ‘narcomantas’, videos y señalamientos públicos como el realizado esta semana por el alcalde de Cuauhtémoc, quien culpa a agentes estatales del asesinato de un policía municipal.Desde octubre de 2016 han sido victimados a balazos 67 policías tanto de la AEI como de la CES.Oficialmente se ha indicado que los homicidios son derivados del trabajo realizado por ambas corporaciones estatales y en consecuencia de las afectaciones al crimen organizado.Sin embargo a la par de estos eventos se abrieron 850 investigaciones internas contra elementos de la CES y de la AEI por delitos que incluyen homicidios, tortura, robo y abuso de autoridad.La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene vigentes otras 132 denuncias en la Zona Norte por tortura y robo en su mayoría, de acuerdo con información de ese organismo.Desde los inicios de la actual administración estatal se ha señalado también a ambas corporaciones por medio de “narcomantas” y videos donde anónimamente los grupos criminales aseguran que existe complicidad de fuerzas estatales hacia determinadas organizaciones del narcotráfico.Jefes militares en Chihuahua han discrepado en trabajar de la mano con el Estado en la presente administración, incluso en apoyos urgentes como el ataque de septiembre pasado donde murieron cuatro policías de la CES en Bocoyna durante una emboscada.Fernando Gómez, comandante de la Guarnición Militar, dijo la semana pasada en una entrevista de radio que existe desconfianza para colaborar en operativos conjuntos con las corporaciones estatales.En pasado 13 de septiembre el general brigadier diplomado del Estado Mayor Presidencial justificó el distanciamiento al mencionar que el Gobierno estatal no había seguido los protocolos ante la Secretaría de Gobernación para solicitar colaboración con la milicia.“Los estados son independientes, cada Gobierno debe de solicitar al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la participación de las fuerzas armadas para apoyar a las autoridades estatales y municipales”, expuso Gómez.El pasado 17 de julio el cuerpo de un hombre torturado fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la sala de juntas que utilizan los mandos de la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Norte, dentro del edificio de la Fiscalía ubicado en el eje vial Juan Gabriel.La muerte de César Hernández Sustaita, presunto pandillero “azteca” arrestado por agentes ministeriales un día antes de su fallecimiento, no ha sido resuelta.Oficialmente se informó que el detenido fue localizado muerto en los separos, pero personal del Semefo confirmó que el cadáver estaba en el piso donde todos los días se reúnen los mandos de la Fiscalía para rendir novedades.El caso era investigado por el comandante de Asuntos Internos Dan Gerardo Fonseca Torres, quien a 24 días de haber iniciado la carpeta de investigación fue asesinado.Fonseca trató de llevar ante el juez a los mandos y agentes responsables de ese homicidio, pero más de 20 disparos de arma larga cegaron su vida el pasado 9 de agosto en la colonia Ampliación Aeropuerto de esta ciudad.En otras zonas de la Fiscalía, principalmente en la occidente, eventos violentos han trastocado las esferas de gobierno.Carlos Tena Nevárez, presidente municipal de Cuauhtémoc, insiste en acusar públicamente a policías de la Comisión Estatal de Seguridad del homicidio de un agente municipal identificado como Jesús Andrade Chagoya.El elemento preventivo, de 24 años, fue “levantado” por un grupo armado el pasado 18 de octubre y apareció muerto 13 días después en ese municipio.Minutos después de su muerte, en Internet fue difundido un video en el que un grupo armado lo interroga sobre supuestas complicidades con el crimen organizado de la región.Tena denunció públicamente que el video fue una “pantalla” para desviar la opinión pública y ha sostenido que la ejecución del agente municipal es responsabilidad de elementos estatales.En videos similares, grupos del crimen organizado han obligado a víctimas a denunciar vínculos oficiales a favor de grupos rivales.El jueves 9 de noviembre de 2017 un video difundido en la plataforma YouTube mostró a una mujer vendada de los ojos y rodeada de cuatro hombres armados, quien afirmó que el gobernador Javier Corral y el alcalde de Madera, Jaime Torres Amaya, apoyaban al narcotraficante conocido como “El Jaguar”.En diciembre del año pasado en otro video, un hombre sometido por hombres armados identificado como Luis Ángel de la Rosa Tarango afirma que los hermanos Jorge y Francisco Arvizu Márquez son protegidos por militares del 35 Batallón de Infantería, con sede en Nuevo Casas Grandes, y por agentes de la Policía Estatal. Después de difundir los videos las personas interrogadas han sido asesinadas.El mes pasado ocurrieron ocho ataques enfocados a causar bajas a la Agencia Estatal de Investigación y la CES en esta ciudad.Integrantes del grupo delictivo “La Línea” detenidos como presuntos responsables de al menos tres de los casos afirmaron ante el juez que tenían por consigna asesinar a agentes estatales porque están apoyando a los “Artistas Asesinos” o “doblados”, una pandilla rival que forma parte del Cártel de Sinaloa.Esa versión se reveló en la audiencia realizada el 30 de octubre en la decimoprimera Sala de la Ciudad Judicial, donde fueron declarados José Refugio Martínez de la Cruz, de 20 años; José Alberto Mejía Macías, de 26; Federico Castro Amaya, de 42 y su hijo Javier Isaí García Rodríguez, de 18, además de Fernando Rosalío Medina García, acusados de los atentados.Durante una protesta de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad en las instalaciones de esa corporación en Juárez el pasado 18 de julio, inconformes por el homicidio de uno de sus compañeros acusaron a sus mandos de corrupción y ventilaron que podrían estar relacionados con criminales.“La corrupción aquí entre los mandos está desatada, si no me cree pregunte dónde quedó el tráiler con contrabando que agarramos ayer… le dieron cien mil pesos al comandante”, dijo uno de los agentes que se manifestó esa vez.“La verdad lo pensamos, pero no tenemos pruebas”, mencionó otro oficial al hablar sobre la posible complicidad de comandantes con líderes delictivos.