Oran por hallar vivo a Patrick

Decenas de personas de Estados Unidos y México permanecen en oración y a la espera de que fructifiquen los operativos de búsqueda, que desde el pasado jueves se desarrollan en las profundidades del cañón de Urique para encontrar sano y salvo al joven estadounidense Patrick Braxton Andrew.



Sus padres Jean Braxton y Gary Andrew se trasladaron a Chihuahua para unirse a las labores de rastreo que lugareños y corporaciones mantienen en la zona y que, hasta el cierre de esta edición, aún no arrojaban resultados positivos.



Ayer, la madre de Patrick, Jean Braxton, agradeció en su cuenta de Facebook el apoyo que han recibido desde el momento en que trascendió su desaparición.



“Gracias a todos. Desde todas partes están enviando amor y apoyo, y ayudando en tantas maneras de encontrar a Patrick”, escribió al pie de una fotografía en la que aparece junto a sus hijos Patrick y Kerry, así como su esposo Gary.



En la imagen se observa a la familia en la cima de una cumbre. Los Andrew, según se observa en sus perfiles de redes sociales, son aficionados al turismo de aventura y al alpinismo.



Al respecto, ayer el fiscal general del Estado, César Peniche, informó del arribo de los padres y descartó la posibilidad de que la desaparición del joven esté vinculada con la actuación de algún grupo criminal en la zona. “La información que se tiene es que se extravió al salir a hacer un recorrido”, apuntó. Peniche Espejel indicó también que los padres arribarían al estado durante el día de hoy. “Estamos atentos para poderlos recibir y la información que nos van solicitando las autoridades consulares respecto de los avances en la búsqueda, también se les está proporcionando”.



En tanto, la página oficial abierta por los familiares en Facebook ‘Missing/Desaparecido - Patrick Braxton- Andrew’, para recabar información que coadyuve a ubicar al turista presenta pocas novedades, pero sí sumó más de dos mil seguidores que se solidarizan y ofrecen oraciones por que lo encuentren vivo.



Hasta ayer la última actualización de informes a través de esa cuenta había sido publicada a las 8 de la mañana, indicando solamente que “las autoridades mexicanas estatales y locales ya han llegado a Urique. Están en contacto con la familia. La búsqueda sigue en marcha y ya se extiende a los pueblos cercanos”.



Desde ésa y otras cuentas así como plataformas, compilaron decenas de comentarios de apoyo a la familia: “Jean, acabo de escuchar las noticias más tristes y dolorosas. Mi corazón se va a ti y a tu familia. Orando por Patrick y por ustedes. Rezo para que esté en casa pronto sano y salvo, y sepa que Dios está con él”, dice uno de ellos.



“Desearía que podamos estar ayudando en muchas más cosas... Mis pensamientos y oraciones no parecen ser suficientes, pero espero que funcionen”, comentó otra amiga de los Andrew.



Según testimonios recabados por las autoridades, la tarde del domingo 28 de octubre, el joven de 34 años abandonó el Hotel Paraíso en el que se encontraba hospedado, en el poblado de Urique. Salió a caminar y fue visto por última vez, cerca del rancho conocido como Guapalayna que se localiza cuesta abajo al río, a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal.



La búsqueda se inició formalmente el miércoles por la tarde, cuando los padres solicitaron la intervención de la comunidad y de las autoridades, después de que el propietario del hotel les informara un día antes que Patrick no había vuelto y sus cosas permanecían en la habitación.



Desde entonces pobladores de Urique, encabezados por habitantes rarámuri, quienes son amplios conocedores del terreno, realizan las acciones de rastreo junto con policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación así como personal de Protección Civil.