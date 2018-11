Denuncian migrantes agresión mientras dormían

Migrantes denunciaron a El Diario que fueron agredidos mientras dormían durante la noche por personas alcoholizadas que intentaron luego de patearlos, correr a El Paso pero fueron detenidas por los oficiales del CBP.Gerson Valeriano procedente de Honduras dijo que sintió que casi le rompieron las costillas; denunció que se trató de 3 personas: 2 hombres y una mujer.Comentó que los guardias del turno nocturno mexicanos no se encontraban en el sitio al momento de la agresión.Una mujer cubana mencionó que a su esposo también lo agredieron, y que es muy peligroso que pase eso porque hay gente que duerme abrazada de sus niños, mismos que también pudieron recibir golpes de los agresores. 8c42f89c-8ae1-48f2-bd86-e32f22aef67e from El Diario de Juárez on Vimeo