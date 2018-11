Exige Amnistía Internacional desde Canadá, justicia por activista asesinado

Chihuahua.- La organización independiente “Amnistía Internacional” rindió tributo y denunció ayer desde Canadá el asesinato del activista tarahumara, Julián Carrillo Martínez, exigiendo al gobernador Javier Corral, "cuanto antes", la detención de los responsables y que sean llevados ante la justicia.



En la página oficial de dicha organización, “https://amnistia.org.mx", hasta el día de ayer a las 14:00 horas, un total de 971 personas habían firmado una misiva dirigida al mandatario estatal, en la cual le exigen su intervención para que el crimen no quede impune, sea esclarecido y se brinde seguridad a los familiares del activista.



Julián se suma a la lista de las 16 personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas en lo que va de año en nuestro país, lamentó Amnistia Internacional.



Desde 2014, el Estado prometió proteger a Julián y a otros líderes de su comunidad, pero las medidas de protección no fueron suficientes para detener la oleada de ataques en su contra y garantizar su vida, refiere el documento.



El pasado 24 de octubre del presente año, hombres armados no identificados asesinaron a tiros a Julián Carrillo Martínez quién era un defensor de tierra y territorio del pueblo indígena rarámuri en Coloradas de la Virgen, una comunidad aislada en la Sierra Tarahumara.



Desde el año 2007 defendía su territorio ancestral contra la tala, la minería y la siembra ilegal de droga.



El asesinato de Julián era una tragedia predecible. Por muchos años había denunciado ataques y amenazas de muerte, ya que otras cinco personas de su familia –entre ellas su hijo- habían sido asesinadas por la defensa del territorio, reseñó el pronunciamiento de la organización internacional.



“La defensa del territorio y el medio ambiente no debe ser una condena de muerte. Es urgente que las autoridades protejan a las personas que defienden nuestro planeta garantizando que puedan quedarse en sus comunidades.



De lo contrario, cualquier medida de protección será insuficiente para mantenerlas con vida”, alertaron.



“¡Firma y exige a las autoridades que se encuentre al asesino de Julián y se le lleve ante la justicia!”, dice el documento.



“Con tu firma, haremos llegar la siguiente carta a las autoridades: Javier Corral Jurado Gobernador de Chihuahua Estimado Sr. Gobernador, Tuve conocimiento del asesinato de Julián Carrillo, defensor rarámuri de derechos humanos. Me indigna la situación de violencia que enfrentan quienes alzan la voz para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente, particularmente en Chihuahua.



El asesinato de Julián Carrillo se da a pocas semanas después que miembros de su comunidad denunciaron ante distintas autoridades de Gobierno la existencia de una concesión minera en su territorio. Ésta habría sido otorgada sin haber consultado a la comunidad de manera previa, libre e informada.



Por ello, le pido: Realizar una investigación inmediata, exhaustiva, e imparcial para esclarecer este asesinato, asegurando que la labor de defensa de derechos humanos forme parte de las líneas de investigación y se lleve a los responsables materiales e intelectuales ante la justicia.



Adoptar e implementar medidas para proteger la vida e integridad de los familiares de Julián Castillo y el personal de Alianza Sierra Madre A.C (ASMAC), la organización que les acompaña.



Garantizar el derecho al territorio de la comunidad Coloradas de La Virgen y cerciorarse de que cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para continuar con su labor de defensa sin temor a sufrir represalias”, concluye la misiva.



Kathy Price, integrante de Amnistía Internacional, detalló a través de un tuit que lucharán por justicia y etiquetaron al gobernador Javier Corral.