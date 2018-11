Sin rastro de Patrick en zona de violencia

Chihuahua.- Familiares de Patrick Braxton solicitaron ayer el apoyo urgente de los senadores de Carolina del Norte para acelerar la búsqueda del turista estadounidense que desapareció hace hace siete días en el municipio de Urique, una región en la que este año la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado cuenta del hallazgo de restos óseos hasta ahora no identificados y en la que también existen cinco mineros en estatus de desparecidos desde que ocurrió el derrame de los jales de la mina Río Tinto, en junio pasado.



A través de la página oficial que coordina la acciones de la pesquisa de Braxton, los administradores convocaron a replicar un tuiter etiquetando a los senadores Thom Tillis y Richard Burr, a quienes se les pide “desesperadamente ayuda” para continuar con la búsqueda del joven de 34 años, que en las últimas horas se extendió hacia las barrancas del Cobre y poblados cercanos, pero sin rendir frutos.



La petición ha sido atendida por decenas de ciudadanos estadounidenses pretendiendo captar la atención de los congresistas del entidad de donde Patrick es originario.



A nivel local, Angélica Torres, secretaria municipal de Urique, informó ayer que las actividades de rastreo se extendieron a otras regiones más lejanas de la cabecera municipal, con el despliegue de diez cuadrillas, las que están ‘peinando’ la zona donde se presume que Patrick podría encontrarse.



Pero las búsquedas en Urique son complicadas debido a las dificultades de los terrenos, y en ocasiones también por las condiciones climatológicas.



En esa región los rastreos que se hicieron durante más de 15 días para localizar a cinco mineros que fueron arrastrados por los jales de la Mina Río Tinto, no dieron resultado.



En el lugar, las corporaciones y habitantes que peinaban la zona encontraron en más de dos ocasiones restos óseos que por el estado de descomposición que presentaban no correspondían a víctimas del derrame de la presa.



Los hallazgos fueron levantados por peritos y enviados al Servicio Médico Forense (Semefo), de esta ciudad de Chihuahua para ser analizados por especialistas, sin que posteriormente se brindaran informes oficiales sobre su origen.



Pobladores de la zona, aseguraron en esa ocasión, que los restos podrían corresponder a víctimas de grupos delincuenciales que operan en la región.



En medio de ese contexto, ayer continuaron los operativos de búsqueda de Patrick; sin embargo, debido a que se presentaron fuertes vientos, no se pudo hacer uso de los drones, por lo que los trabajos se realizaron de forma pedestre.



Las acciones de rastreo, según informó Angélica Torres, secretaria del Ayuntamiento de Urique, inician desde las siete de la mañana y concluyen al caer el sol. Habitantes del poblado de Urique, incluyendo un grupo de rarámuris, personal de Protección Civil y policías ministeriales, que suman más de cien personas, participaron en los operativos que iniciaron formalmente hace tres días.



Familiares del estadounidense desaparecido continúan difundiendo la pesquisa a través de la página de Facebook ‘Missing/Desaparecido - Patrick Braxton-Andrew’, en la cual la difusión de los avances de la búsqueda son prácticamente nulos.



Por ello, através de la página oficial de la búsqueda de Patrick Braxton-Andrew, en tuiter, @findpba se ha solicitado la intervención de los senadores del estado de Carolina del Norte, Thom Tillis y Richard Burr, para que incidan desde sus cargos en la búsqueda del turista.



Con los hashtags #findpat #buscapato y #bringseñorpatohome, es como se ha establecido la cadena de réplicas de los mensajes en los que también se han compartido la dirección y los teléfonos de las oficinas de los senadores en Washington D.C., y en Carolina del Norte, para que se pueda tener contacto con ellos y hacerles la solicitud formal.



Patrick Braxton fue visto por última vez el domingo 28 de octubre cuando caminaba por un rancho localizado a menos de tres kilómetros del poblado de Urique, donde se había hospedado dos días antes, para conocer la región.