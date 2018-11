Te extraño mucho, hijo: madre de 'Tomatito' rompe en llanto en video

Ciudad Juárez- “Hoy se cumplen cuatro meses de no saber nada de ti hijo…te extraño mucho”, expresó Daisy García, madre del adolescente conocido como “Tomatito” que escapó de su casa el pasado 4 de julio y las autoridades no han logrado dar con su paradero.



Ante la tardanza, la familia ha emprendido una búsqueda desde entonces, pero aparentemente el menor se encuentra en poder de personas a las que poco les importa dolor de una madre, según refirió Daisy en entrevista con El Diario.



La mujer tiene información de que su hijo se encuentra en alguna parte de esta ciudad, pero a sus 12 años es fácil de ser envuelto en actividades ilegales.



Daysi descartó que se encuentre fuera del Estado, como lo anunciaron las autoridades de la Fiscalía esta semana.



La ausencia del menor en el hogar ha impactado a sus cuatro hermanos, residentes de la colonia Melchor Ocampo, quienes igualmente lo extrañan y ya tienen indicios de depresión por no saber nada de él, de acuerdo con Daisy